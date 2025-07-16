Лучший отдых у воды в Сибири: гайд для автопутешествия

Лето уже перевалило за экватор. Кто-то уже отгулял отпуск и полностью погрузился в рабочую рутину, а кто-то только планирует путешествие. В любом случае даже на выходные можно выбраться из городской суеты и отправиться на природу. К тому же, по мнению специалистов, отдых у воды позволяет откинуть прочь ненужные мысли и полноценно отдохнуть. Богатая реками и озерами Сибирь – оптимальный вариант. «ФедералПресс» изучил наиболее интересные локации, куда можно добраться на автомобиле.

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Альтернатива Мальдивам и Вьетнаму

В случае если хочется позагорать и душевно отдохнуть от душных офисов, вовсе не обязательно лететь за границу. Можно, например, отправиться на берега таежной реки Чулым. В переводе с тюркского название реки означает «бегущий снег». Вода в летнее время здесь неплохо прогревается и привлекает любителей пляжного отдыха. Можно порыбачить – здесь водится немало рыбы самых разных сортов, а если повезет, то удастся поймать щуку или судака. Кроме сибирской природы, здесь есть на что посмотреть. Из прибрежных городов туристы чаще всего посещают Ачинск, который был основан в 1683 году и знаменит старинными зданиями, храмами и историческими памятниками.

Отдых на воде помогает укрепить здоровье и улучшить эмоциональное состояние

Как добраться: расстояние от Красноярска до Чулыма на машине – 882 километра. Вся дорога займет порядка 11 часов, если средняя скорость составит 80 км/час.

Хозяйка Алтая

Главная водная артерия в Горном Алтае – река Катунь, много лет привлекает туристов со всего мира. В переводе на русский язык ее название означает «хозяйка». Если посмотреть на реку с высоты птичьего полета или даже с возвышенности, то это полноводная река с быстрым течением, которая в зависимости от времени года меняет цвет. Между тем температура воды даже в самые жаркие дни довольно низкая. Купаются в реке самые отчаянные, чаще всего любители активного отдыха предпочитают сплавляться на катамаранах и рафтах. На протяжении всей реки попадаются каскады порогов и шивер, открывается панорама гор.

Одно из самых популярных мест для отдыха у воды – особая туристическая зона «Бирюзовая Катунь» с многочисленными гостиницами, кафе и ресторанами. На территории некоторых гостиниц есть бассейны с подогревом, можно пойти на обустроенный пляж, где сравнительно небольшая глубина водоема. Отсюда отправляются на экскурсии и в экспедиции по Алтаю. Помимо этого на территории особой экономической зоны нередко проходят разные фестивали и мероприятия местного значения.

Как добраться: по Чуйскому тракту до нового моста за Манжероком, он приведет прямо на место. Или по тому же новому Айскому мосту, далее свернуть налево и по Айскому тракту до места. Везде есть указатели, не промахнетесь.

Место силы

Муромцевский район Омской области пользуется большой популярностью как среди сибиряков, так и туристов из Центральной России. Сюда даже приезжают из-за рубежа. Весь секрет в таинственных пяти озерах, о которых сложено немало легенд. По рассказам старообрядцев, вода в них метеоритного происхождения. Туристам озера известны под названием Данилово, Ленево, Шайтан-озеро, Щучье и Потаенное озеро. Поговаривают, что водоемы соединены друг с другом подземной рекой, но вода в них разная: в озерах Данилово и Ленево она «живая», а в Шайтан-озере – «мертвая». К примеру, Потаенное озеро скрыто от глаз, да и дороги к нему нет. Однако, по словам местных жителей, путь туда открывается только тем, кого озеро принимает к себе.

Помимо озер окутанных мистикой, туристы могут посетить Большереченский зоопарк, где представлено более 200 видов различных животных со всего мира. В Большеречье также расположены музей «Старина Сибирская» и небольшой парк аттракционов. Одним словам, скучно не будет.

Как добраться: до Муромцевского района можно доехать на автомобиле – по Муромцевскому тракту либо через поселок Большеречье. Из Муромцево необходимо свернуть налево до деревни Окунево.

Гранатовый пляж

Неподалеку от Байкальска, в Слюдянском районе Приангарья, находится весьма необычный пляж на Байкале. В простонародье его называют «гранатовым». Вся причина в песке, который имеет бордовый оттенок. По словам местных жителей, в песке содержится природный полудрагоценный минерал гранат, который благотворно влияет на сердечно-сосудистую деятельность. Так что можно не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Ширина береговой линии сравнительно небольшая – всего несколько километров. Ближе к кромке воды песок смешан с разного размера галькой. Заход в воду плавный, сначала по гальке, потом по песку. Из минусов – пляж является диким. Каких-либо удобств, например, раздевалок, туалетов и прочего оборудования, здесь нет. Однако сюда следует приехать полюбоваться этим гранатовым чудом.

Как добраться: доехать на автомобиле можно от Иркутска. Важно учитывать, что время в пути составит порядка 2,5 часов, поскольку трасса «Байкал» на 100-километровом участке от Иркутска до города Култук проходит по горной местности и представляет собой настоящий серпантин с крутыми спусками и подъемами. Если поездка по местным грунтовым дорогам вам не по душе, можно воспользоваться услугами катеров, которые ожидают туристов на центральной набережной города. Поездка займет всего 15 минут.

Радужное ожерелье в сердце Азии

Республика Тыва – один из наиболее интересных в природном отношении регионов России. Расположенная в центре Азии, республика удивительным образом вмещает практически все природные зоны. В южной части республики находится красивейшее озеро Торе-Холь, что в переводе с тувинского означает «озеро-стремя» – оно и правда имеет похожую форму. Красота, которая открывается взгляду туристов, весьма трудно передать словами: песчаные дюны, в круговороте которых находится озеро. Пресное и кристально чистое, даже за несколько километров от берега можно запросто рассмотреть дно. Однако для того, чтобы попасть на берег озера, следует получить специальный пропуск в пограничном управлении ФСБ России по Туве. Для этого туристам необходимо заблаговременно написать заявление.

Как добраться: из Абакана в Кызыл смело можно ехать через Ак-Довурак. Из республиканской столицы к озеру Торе-Холь транспорт обычно организовывает туроператор, дорога имеет протяженность 250 километров и занимает порядка 5 часов.

Долина озер

Деревню Парная в Шарыповском районе Красноярского края называют «долиной озер». Основная причина в том, что здесь находится порядка 10 самых живописных водоемов Красноярского края. Одно из мест, где можно отдохнуть – озеро Круглое с лазурной водой. По словам местных, водоем находится в жерле давно потухшего вулкана, но насколько это правда – неизвестно. Одна из особенностей озера – глина. Люди верят, что она на Круглом целебная, и даже специально приезжают сюда, чтобы намазаться.

Здесь же можно прогуляться по экотропе, которая находится на полуострове Стрелка. Локация пользуется популярностью как у красноярцев, так и у туристов. Не так давно здесь установили маяк, оборудовали пляж и экотропу со спортивными площадками. Проехать к маяку можно на машине, там есть парковка.

Отдельного внимания заслуживает и сама деревня Парная. Одна из деталей, которая сразу бросается в глаза – туристические базы соседствуют с обычными жилыми домами, которым не один десяток лет. С одной стороны располагается отдых и туризм, а с другой – сельский быт.

Как добраться: по трассе Р–257: через Дивногорск, Балахту, Ужур и Шарыпово. Необходимо доехать до села Парная, откуда до озера проехать по указателям.