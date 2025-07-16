В Сочи арестовали мужчин, которые решили позагорать голышом

Двое голых мужчин попали на видео, когда их арестовали на пляже российского курорта. Об этом сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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Двое жителей курортного города в возрасте 36 и 65 лет разделись догола и решили в таком виде принять солнечные ванны у всех на виду. Однако сотрудники полиции Хостинского района, проводившие рейд на набережной, заметили загорающих в непристойном виде.

На кадрах обнаженные мужчины спешно поднимаются при приближении полицейских. Затем мужчин показывают в суде после задержания. На россиян составили административные протоколы и назначили наказание в виде штрафа.

Ранее россиянин побывал в деревне для нудистов в Нидерландах. Он рассказал, что в европейском поселении ходить без одежды можно даже в супермаркет, а люди туда приезжают охотно и даже с детьми.