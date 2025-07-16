Челябинская область получила 197 миллионов рублей на глэмпинги

Челябинская область получит 197,7 млн рублей федеральных субсидий в 2027 году на развитие глэмпингов. Средства выделены по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в рамках господдержки инвестпроектов по созданию модульных средств размещения.

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«Утвердить прилагаемое распределение субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на господдержку инвестпроектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Минэкономразвития России обеспечить заключение соглашений о предоставлении субсидий», – сказано в документе.

Среди регионов Урала область заняла второе место по объему финансирования после Пермского края (363,7 млн рублей), опередив Свердловскую область (37,2 млн рублей). Общий объем субсидий по программе составляет 5,5 млрд рублей для 55 субъектов РФ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Правительство РФ списало долги по бюджетным кредитам 25 регионам, включая Челябинскую область.