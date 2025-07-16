В России появился первый отель концепции «ультра все включено»

В России выдан первый сертификат соответствия концепции «ультра все включено», сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

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Он достался отелю сети «Алеан» — Alean Family Doville, который находится в Краснодарском крае. Услуги, предлагаемые гостям, предоставляются в полном объеме. Было проанализировано меню, графики работы ресторанов, наличие алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных бассейна, спортзала, детских клубов. Также состоялись интервью с гостями и сотрудниками.

Роскачество указывает, что сертификация позволяет не просто декларировать высокий уровень сервиса, но и подтвердить его документально, укрепляя лояльность туристов и формируя культуру честного взаимодействия между гостем и отелем.

Российские отели с «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».