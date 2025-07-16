Туристов шокировали цены на отдых в Приморском крае

Значительный рост цен на проживание фиксируется на популярной базе отдыха в живописной бухте Триозерье Приморского края. Всего за несколько месяцев стоимость отдыха в этом ранее доступном месте резко увеличилась, что вызывает недоумение даже у опытных туристов региона.

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«Актуальные расценки, мягко говоря, ошарашили: четырехместный номер с двумя допместами – 65 000 рублей за сутки; двухместный с допместами – 40 000 рублей; дополнительное место – 9 000 рублей; стандартный двухместный – от 30 000 рублей», – возмущаются подписчики соцсетей.

Отдыхающие отмечают, что в стоимость отсутствие включенного питания.

По данным местного телеграм-канала, динамика цен выглядит резко: если в мае аренда четырехместного номера обходилась в 25 тысяч рублей, то к пику сезона она достигла 33 тысяч, а в отдельные периоды превышает 60 тысяч рублей. Отмечается, что питание, включая завтраки, чаще всего оплачивается дополнительно. Многие отмечают, что отдых за границей обойдется дешевле.

Напомним, туристический сезон в Приморье в самом разгаре. Многие турбазы оказались забронированы еще в феврале месяце.