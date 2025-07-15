Найден российский курорт, способный заменить Бали

Специалисты в сфере туризма поделились информацией о российских направлениях, способных заменить отдых на Бали.

© runews24.ru

Неожиданным открытием для многих россиян стало побережье Японского моря, популярность которого стремительно растет в 2025 году.

Вместо привычных Краснодарского края и Турции, путешественники все чаще выбирают Дальний Восток, а именно остров Русский. Здесь вода прогревается до комфортных +24 градусов, отличается кристальной чистотой и отсутствием большого скопления людей, характерного для южных курортов.

"Это своего рода Мальдивы, но с местным колоритом", – делится впечатлениями Ирина Григорьева из Сергиева Посада, посетившая это место.

До этого считавшиеся суровыми по климату, эти края сегодня восхищают россиян своей уникальной природой и изобилием морепродуктов.

Туроператоры признают, что не ожидали такого повышенного спроса. Прямые авиарейсы из Москвы забронированы на несколько месяцев вперед, при этом цены остаются на приятно низком уровне. Стоимость ночи в хорошем отеле начинается от 3000 рублей, а ужин на двоих с деликатесами из моря обойдется в 2000-3000 рублей.

Ранее мы писали, что турпоток в Крым в июне вырос на 11%. Также Новороссийск стал столицей винного туризма на Черноморском побережье.