В июне вырос турпоток в Крым

По словам председателя Совета министров Крыма, Юрия Гоцанюка, в июне текущего года Крым принял около 830 тысяч туристов. Эта цифра превосходит прошлогодние показатели, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

© runews24.ru

Он отметил, что количество отдыхающих увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно представленным данным, большая часть туристов, примерно 60%, прибыла на полуостров по Крымскому мосту, используя личные автомобили и автобусы. Около 30% путешественников предпочли железнодорожный транспорт, а 12% въехали через исторические области.

Глава Совмина подчеркнул, что Крым удерживает лидирующие позиции среди популярных направлений для отдыха в России, укрепляя свое положение на туристическом рынке.

В начале июля глава республики, Сергей Аксенов, сообщил, что за первые шесть месяцев текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов. Этот показатель на 15% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

До этого, Сергей Маковей, председатель "Крымской гостиничной ассоциации", заявил в эфире радио "Спутник в Крыму", что в текущем году Крым имеет потенциал принять до семи миллионов туристов.

Ранее мы писали, что ежедневно Геленджик посещают 20 тыс. туристов. Также Челябинская область вошла в тройку лидеров по развитию промышленного туризма.