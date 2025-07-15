Сколько туристов ежедневно посещают Геленджик

В гостиницах и прочих средствах размещения Геленджика на июль месяц зарезервировано 68% от общего числа мест, а на август этот показатель составляет 56%.

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Информацию предоставил вице-президент АТОР, Сергей Ромашкин. По его заявлению, возобновление работы аэропорта пока не оказало значительного влияния на объемы продаж. Отмечается недельный рост примерно на 10%, что объясняется ограниченным количеством запланированных авиарейсов.

По оценкам, Геленджик ежедневно посещает около 20 тысяч туристов. При этом ожидается, что пропускная способность местного аэропорта достигнет 1 тысячи пассажиров в день только к августу. Эксперты предсказывают более заметное увеличение числа отдыхающих по мере увеличения частоты рейсов и расширения списка городов, из которых будут осуществляться вылеты.

Напомним, что Росавиация сообщила о возобновлении функционирования аэропорта Геленджика 9 июля. «Аэрофлот» начнет выполнять регулярные рейсы в этот курортный город с 18 июля, а с 25 июля полеты станут осуществляться на ежедневной основе.

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