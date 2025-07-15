Четырёхмиллионного туриста с января 2025 года встретили в Сочи

Четырёхмиллионного с января 2025 года туриста встретили в Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Как пишет сайт «Кубань 24», жительница Московской области Ольга Русанова приехала на отдых в Сочи с мужем и двумя сыновьями. В честь этого в отеле, где остановилась семья, устроили праздник.

По словам мэра, на данный момент в Сочи отдыхает около 180 тыс. человек, а загрузка санаториев и крупных отелей превышает 86%. Чиновник отметил, что после небольшого снижения числа бронирований в начале лета отмечается рост бронирований на август.

«Сочи — город, где каждый найдёт отдых по душе», — написал Прошунин в своем Telegram-канале.

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