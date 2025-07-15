Туристы возмутились ценами в глэмпинге на Колыме

На этой неделе в домиках с «бомбическим видом» принял первых туристов новый глэмпинг в Нюкле возле Магадана. Точнее, помещения внизу – возле пляжа – принимали посетителей с начала лета, сейчас же открылись а-фреймы на сопке. В наличии – все удобства, включая подогреваемый пол (что для Магаданской области не лишнее в любое время года), мангал во дворе, но главное – «бомбический вид» (как сказано в аннотации) на Охотское море, на мыс Спящая красавица.

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Первые туристы, с которыми пообщались корреспонденты магаданского телевидения, оставили восторженные отзывы – мол, это вам не гостиница, а место для души и для вдохновения. Однако в комментариях потенциальные туристы не столь позитивны, они обратили внимание на стоимость размещения:

«Цены космос», «Да уж… Будем отдыхать своими силами».

Действительно, тарифы низкими не назовешь. Переночевать в новом а-фрейме обойдется в 25 тыс. руб. Разместятся в нем максимум четыре человека, питание не включено. Кроме того, при заселении владельцы просят 10 тыс. руб. в качестве залога.

Несмотря на высокие цены, до конца июля свободных номеров в глэмпинге нет, август также раскупается – активно бронируются выходные. Спрос объясняется тем, что в Магадане и области не так много средств размещения, а качественные отели можно пересчитать по пальцам. Например, на конец июля сервисы бронирования предлагают всего 28 вариантов, их них – более 20 квартир и один четырехзвездочный бутик-отель.

Ранее мы написали, что в курортном Янтарном в Калининградской области предлагают остановиться недалеко от моря всего за 500 руб. в сутки. Правда, условия будут спартанскими: вместо дома — металлический контейнер типа бытовки, в нем 4 кровати, один стул и одно окно.