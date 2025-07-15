Туристов пугает дорога к самой известной смотровой площадке с видом на Эльбрус

В редакцию TourDom.ru обратилась руководитель турагентства “СанТА” из Екатеринбурга Ольга Кондакова, побывавшая в июне на плато Бермамыт. Именно оттуда открывается пожалуй самый лучший панорамный вид на Эльбрус. Бермамыт – красивейшее место в буферной зоне Тебердинского биосферного заповедника. Попасть туда можно только на внедорожниках: дорога там сложная - грунтовая, с глубокими колеями и крутыми подъемами.

© tourdom.ru

«Мы купили джип-тур из Кисловодска, – рассказала Ольга. – Ехать около часа, из них минут сорок – по бездорожью. Было страшно: трясло, машина прыгала по ухабам, заваливались в ямы. Казалось, что вот-вот и перевернется». Она считает, что на плато давно пора сделать асфальтированную дорогу: посмотреть на Эльбрус с этой точки приезжает много народу – виды там потрясающие.

В министерстве туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики TourDom.ru подтвердили: Бермамыт пользуется популярностью – ежедневно его посещают до 250 человек, что для столь труднодоступного места довольно много. Возить туда туристов можно с мая по сентябрь, в остальное время путь на плато небезопасен. По мнению свердловчанки, и в разрешенный сезон благополучный исход не гарантирован:

«Рано или поздно это закончится трагедией», – подытожила Ольга. И добавила, что помимо панорамы Эльбруса большое впечатление на посетителей производит покореженный автомобиль, лежащий на скалах под обрывом смотровой площадки – в 2016 году здесь разбился известный автоблогер и путешественник Василий Гусев из Воронежа.

TourDom.ru отправил запрос в министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики с просьбой пояснить, планируется ли строительство дороги на плато Бермамыт. Источники в правительстве КЧР говорят, что им о таких планах неизвестно.

Ранее TourDom.ru писал, что самый известный водопад Дагестана пытались отгородить от туристов огромным забором.

