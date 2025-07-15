Как в Краснодарском крае развивается гастрономический туризм

Летний сезон 2025 года в Краснодарском крае ознаменовался устойчивым ростом интереса к винному и гастрономическому туризму, который власти региона определили как одно из приоритетных направлений. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал в интервью Life.ru, что за последние два года число посетителей виноделен удвоилось, а в текущем году ожидается не менее миллиона туристов, желающих познакомиться с местными винодельческими традициями.

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Винодельни Кубани всё больше превращаются в туристические комплексы, сочетающие образовательные, культурные и развлекательные элементы. Посетители могут не только попробовать молодое вино, но и провести время на свежем воздухе, посетить рестораны, зоны отдыха и совершить прогулки по живописным маршрутам. Такой подход позволяет продлевать туристический сезон и привлекать гостей круглый год, вне зависимости от погоды и времени суток.

Краснодарский край предлагает более 730 объектов показа, где можно провести время с пользой и удовольствием. В регионе работает свыше 300 турмаршрутов, охватывающих этнографические, исторические и археологические места. Палитра активностей включает пешеходные, велосипедные, конные, водные, авто- и мотопрогулки. Только в этом году специалисты благоустроили более 30 новых треков для активного отдыха.

Особое внимание в развитии внутреннего и международного туризма уделено винодельням. В регионе уже сегодня работают 30 современных усадеб, которые сочетают производство высококачественного вина с комфортабельной инфраструктурой: ресторанами, зонами для фотосессий и пеших прогулок. Эти площадки стали символом нетуристического, но при этом массового интереса к сельским территориям и малым форматам путешествий.

Популярность винных маршрутов подтверждается и тем, что ежегодно в крае проходит Черноморская винная неделя, собирающая десятки тысяч участников. Мероприятие стало не просто региональным событием, а значимым фестивалем, объединяющим любителей вина, гастрономии и культурного отдыха.

Среди наиболее востребованных направлений — «Винные дороги Краснодарского края» и «Золотое кольцо Боспорского царства», где сочетаются древняя история, уникальная природа и современная туристическая инфраструктура. Они позволяют гостям региона погрузиться в атмосферу местной культуры и одновременно получить качественный отдых.

Также возрастает интерес к сельскому, экологическому и событийному туризму. Гости приезжают не только ради пляжного отдыха, но и ради знакомства с аутентичной жизнью края — посещения экоферм, мастер-классов по изготовлению продуктов питания, дегустаций и интерактивных программ на открытых площадках.

Развитие винного направления позволило создать новые рабочие места, модернизировать сельские территории и повысить уровень доходности малого бизнеса. Региональные власти продолжают поддерживать этот сектор, развивая инфраструктуру и популяризируя Кубань как место для разнообразного и комфортного отдыха в любое время года.

Винный и гастрономический туризм вышел на новый уровень, став не просто летним явлением, а полноценным драйвером экономического и культурного развития региона. Этот формат отдыха объединяет людей разных возрастов, расширяет возможности для внутреннего и внешнего туризма и делает Краснодарский край узнаваемым на туристической карте страны.