Московским экскурсоводам разрешили не потеть

TourDom

Как стало известно редакции «ТурДома», группа московских экскурсоводов 1 июля отправила обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина. Они просят разрешить им не использовать брендированную манишку во время занятий программы «Пеший лекторий» проекта «Московское долголетие».

Московским экскурсоводам разрешили не потеть
© Global Look Press

Накидка с логотипом, о которой идет речь, введена в июне. Кроме того, в соответствии с письмом Департамента труда и социальной защиты для экскурсоводов появился и еще один аксессуар – телескопические флажки, а для участников программы – бейджи с широкой лентой.

И если телескопический флажок с символикой проекта действительно полезен и его использование подтверждено практикой работы гидов и экскурсоводов, в том числе в других странах, то с накидкой не так.

«Практика показала, что носить предложенную манишку во время проведения экскурсий крайне неудобно, некрасиво и даже вредно для здоровья. Жесткий синтетический материал, из которого она изготовлена, и сама модель изделия создают парниковый эффект, что может привести не только к плохому самочувствию, но и к серьезным заболеваниям», – указано в обращении (есть в распоряжении редакции).

Проблему подтверждает московский гид, с которым поговорила редакция:

«В них (манишках. – Ред.) моментально потеешь, люди в обмороки падают».

По его словам, отказаться от ношения аксессуара якобы нельзя, так как за этим следят проверяющие, и те, кто саботирует брендирование, рискуют остаться без зарплаты.

Письмо к Собянину подписали 55 экскурсоводов «Московского долголетия». Они предлагают отменить форму, не применять санкций и вернуться к обсуждению ношения аксессуаров с учетом их мнения.

© tourdom.ru

По состоянию на 15 июля официальной реакции на это обращение пока не последовало. Однако сразу после того, как в телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы опубликовали пост с описанием проблемы, в комментариях появился ответ Департамента труда и социальной защиты населения.

Там указано, что брендирование необходимо для узнаваемости проекта, но здоровье и удобство специалистов – это приоритет.

«Накидка с логотипом – это один из вариантов визуального обозначения гида. Экскурсоводы могут использовать альтернативные элементы, такие как бейдж или флажок с символикой проекта, особенно в жаркую погоду. Если у экскурсоводов есть замечания к конкретному варианту одежды, мы готовы рассмотреть их и внести корректировки в рекомендации».

Проблема с манишками вроде бы решена. Однако, по словам экскурсоводов, обсудить нужно и применение бейджей для участников программы – гидам предлагают брать их с собой и выдавать 20–30 туристам, а это дополнительный вес. Кроме того, так как бейджи не крепятся к груди, а имеют тканевые нашейные ленты, использовать их многократно и передавать от человека к человеку не совсем гигиенично. Нужна санитарная обработка, но кто ее будет делать - непонятно.