Московским экскурсоводам разрешили не потеть

Как стало известно редакции «ТурДома», группа московских экскурсоводов 1 июля отправила обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина. Они просят разрешить им не использовать брендированную манишку во время занятий программы «Пеший лекторий» проекта «Московское долголетие».

Накидка с логотипом, о которой идет речь, введена в июне. Кроме того, в соответствии с письмом Департамента труда и социальной защиты для экскурсоводов появился и еще один аксессуар – телескопические флажки, а для участников программы – бейджи с широкой лентой.

И если телескопический флажок с символикой проекта действительно полезен и его использование подтверждено практикой работы гидов и экскурсоводов, в том числе в других странах, то с накидкой не так.

«Практика показала, что носить предложенную манишку во время проведения экскурсий крайне неудобно, некрасиво и даже вредно для здоровья. Жесткий синтетический материал, из которого она изготовлена, и сама модель изделия создают парниковый эффект, что может привести не только к плохому самочувствию, но и к серьезным заболеваниям», – указано в обращении (есть в распоряжении редакции).

Проблему подтверждает московский гид, с которым поговорила редакция:

«В них (манишках. – Ред.) моментально потеешь, люди в обмороки падают».

По его словам, отказаться от ношения аксессуара якобы нельзя, так как за этим следят проверяющие, и те, кто саботирует брендирование, рискуют остаться без зарплаты.

Письмо к Собянину подписали 55 экскурсоводов «Московского долголетия». Они предлагают отменить форму, не применять санкций и вернуться к обсуждению ношения аксессуаров с учетом их мнения.

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По состоянию на 15 июля официальной реакции на это обращение пока не последовало. Однако сразу после того, как в телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы опубликовали пост с описанием проблемы, в комментариях появился ответ Департамента труда и социальной защиты населения.

Там указано, что брендирование необходимо для узнаваемости проекта, но здоровье и удобство специалистов – это приоритет.

«Накидка с логотипом – это один из вариантов визуального обозначения гида. Экскурсоводы могут использовать альтернативные элементы, такие как бейдж или флажок с символикой проекта, особенно в жаркую погоду. Если у экскурсоводов есть замечания к конкретному варианту одежды, мы готовы рассмотреть их и внести корректировки в рекомендации».

Проблема с манишками вроде бы решена. Однако, по словам экскурсоводов, обсудить нужно и применение бейджей для участников программы – гидам предлагают брать их с собой и выдавать 20–30 туристам, а это дополнительный вес. Кроме того, так как бейджи не крепятся к груди, а имеют тканевые нашейные ленты, использовать их многократно и передавать от человека к человеку не совсем гигиенично. Нужна санитарная обработка, но кто ее будет делать - непонятно.