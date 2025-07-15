Объявлен лидер промтуризма в России

Челябинская область показала выдающиеся результаты в рейтинге развития промышленного туризма, заняв места в тройке лидеров по всем четырем ключевым направлениям. Особенно впечатляет первое место региона по количеству центров профориентации среди 42 участников рейтинга.

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Совместное исследование Агентства стратегических инициатив и Выставочного научно-исследовательского центра R&C показало, что Челябинская область занимает лидирующие позиции по ключевым направлениям промышленного туризма. Данные были представлены в рамках выставки ИННОПРОМ-2025.

Челябинская область планирует развивать промышленный туризм, включая: виртуальные туры по заводам, квесты и интерактивные программы для школьников, расширение списка предприятий, открытых для посещения.

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