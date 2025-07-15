В Крыму снизился спрос на трансферы

В Крыму туристы всё чаще приезжают на личных автомобилях, почти отказавшись от трансферов. Отдых становится более мобильным — гости меняют несколько отелей за одну поездку.

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В текущем сезоне в Крыму отмечается рост числа туристов, приезжающих на полуостров на личном автотранспорте, при этом спрос на услуги трансфера значительно снизился.

Если раньше гости курортных отелей нередко заказывали трансфер до места размещения, то сейчас этим сервисом пользуются в десять раз реже. Современные туристы предпочитают самостоятельно добираться до отелей на собственных машинах.

Кроме того, изменился и подход к организации отдыха — многие путешественники выбирают сразу несколько отелей, перемещаясь между городами региона. Средняя продолжительность пребывания в одном отеле составляет пять-шесть дней, после чего гости отправляются в другое место.

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