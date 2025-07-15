Фермерский завтрак. В Сочи презентовали новый проект гастротуризма

Новый гастрономический проект "Вкусно по-сочински" стартовал с презентации фермерского завтрака из местных продуктов на берегу реки Чвижепсе под Адлером под мелодичные звуки ханга. Проект реализует ресторатор, бренд-шеф и амбассадор сочинской кухни Тимур Агзамов при поддержке департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города-курорта.

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Прошли те времена, когда сочинская кухня стойко ассоциировалась с попсовой песней про шашлычок под коньячок. Сейчас вкусно очень, например, попробовать на завтрак круассан с бурратой или эклер, от которого не только не прибавляешь лишние сантиметры, но и стройнеешь.

Так, в первой презентации фермерских завтраков приняли участие пока пять местных производителей: "Хоста-чай", естественно, с чаями, "Волино" с молочной продукцией - козьим молоком, мацони, йогуртом и сырами - моцареллой и бурратой, "Семейная пекарня Кривоноговых" с круассанами, кондитерская "Кусай эклер" - название говорит само за себя, а также производитель лапши и полуфабрикатов.

Как рассказал корреспонденту "РГ" начальник отдела координации общественного питания департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Яков Масальский, фермерские завтраки - это настоящее гастрономическое путешествие по Сочи.

"Мы несем в массы сочинскую кухню и стремимся к тому, чтобы на гастроярмарках, а также в ресторанах и отелях была представлена продукция местных фермеров. Сейчас этот тренд для многих регионов страны. Всего в Сочи расположены более двух тысяч объектов общественного питания, из которых примерно в 60 процентах используют продукты Краснодарского края", - отметил он.

Предприятие по производству низкокалорийных эклеров поставляет свою продукцию более чем в 100 сочинских кафе, что неудивительно из-за натурального состава и богатого выбора: всего представлены 20 видов эклеров - 18 сладких и два несладких - с гусиным мясом и куриной печенью.

"Мы работаем на кондитерском рынке уже десять лет, из которых шесть занимаемся эклерами. Каждый год оптимизируем рецептуру, постоянно работая над улучшением качества, добавляя только натуральные ингредиенты. Новинкой нынешнего сезона стали эклеры с коллагеном и протеином, причем это не маркетинговый ход, я давно начала следить за своей фигурой. В наших эклерах максимально обезжиренный крем, примерно пять процентов жирности, и содержание белка. Мы готовим свыше десяти тысяч эклеров в месяц", - объяснила собственник производства и автор продукции Евгения Галкина.

По словам исполняющего обязанности директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы Александра Девина, гастротуризм - одно из развивающихся направлений отдыха в Сочи, где проживает много народностей со своими кулинарными секретами и особенностями национальной кухни.

"В рамках проекта "Вкусно по-сочински" - местные рестораторы знакомят жителей города и гостей курорта с локальными блюдами, приготовленными из фермерских продуктов и выращенными нашими производителями. Так, туристы со всей России не только узнают больше о традициях и вкусах народностей, населяющих Сочи, но и становятся причастными к реализации флагманского проекта", - сказал он.

"Мы находимся в фантастическом месте. Наши, сочинские фермеры со своими экологически чистыми и вкусными продуктами, из которых ребята из отеля приготовили фермерские завтраки для жителей и отдыхающих. На десерт мой топ - эклер с грушей и горгонзолой. Приезжайте в Сочи, мы вас ждем!" - поделился впечатлениями Тимур Агзамов.

Отметим, что "Вкусно по-сочински" - это продолжение флагманского городского проекта по поддержке малого бизнеса "Выбирай сочинское", который проходил в здравницах курорта в прошлом году. Гастрономическая ярмарка с участием профессиональных поваров под руководством Тимура Агзамова будет регулярно проводиться при санаториях и отелях.