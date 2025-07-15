Петербург стал самым популярным направлением у туристов в августе

Петербург стал популярнее Москвы у туристов в августе. На Северную столицу пришлось 15,4 % всех бронирований, а на Москву - 10,6 %. Замыкает тройку Адлер с 6,5 % гостей.

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При этом в августе 2025 года Северную столицу выбирали на 15 % чаще, чем год назад. При этом поездки в Москву туристы выбирали на 10 % реже, передает «МК в Питере» со ссылкой исследование сервиса по планированию путешествий.

В то же время к Адлеру снизился интерес на 20 %. Рост внимания туристов направлен на Калининград, где число отдыхающих выросло на 30 % по сравнению с прошлым годом.