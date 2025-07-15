На границе Польши и Калининградской области туристы стоят по 34 часа

В середине июля резко выросли очереди на границе Польши и Калининградской области. В большинстве федеральных земель Германии начались школьные каникулы, тысячи русскоязычных жителей ФРГ и других европейских стран устремились в Россию через Калининград. Кроме того, этим же маршрутом – по суше до российского эксклава и далее на самолете в Москву, Санкт-Петербург и другие города – возвращаются из Европы некоторые российские туристы.

В результате на двух работающих пунктах пропуска автомобилисты стоят сутки и более. Вот как обстоят дела на КПП Багратионовск – Безледах:

«Муж сейчас там – с 21:00 вчерашнего дня. Часа два назад там было машин 30 до первого шлагбаума. Пропускали по 4–5 машин в час».

А это комментарии тех, кто проходил границу через Мамоново-2 – Гжехотки, где очереди еще больше:

«Простояли 34 часа. Подъехали в воскресенье в 19 часов и проехали границы в 05:30 сегодня. Просто жесть», «Мы тоже сегодня в 04:00 заехали на территорию Калининградской области. 34 часа на границе. Притом что российскую прошли за 40–50 минут».

Доходило до того, что на выходных, когда стояла жаркая погода, некоторым автомобилистам в очереди стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь.

Альтернатива – добраться до Калининграда на рейсовом автобусе из польского Гданьска. Билет стоит 40 евро, время в пути – 4–6 часов, включая прохождение границы. Правда, бывают задержки – когда некоторых пассажиров, в частности уроженцев Украины, начинают проверять особенно тщательно и проводить собеседования. В этом случае, как говорят пассажиры, дорога может растянуться на 10 часов.

Некоторые автомобилисты, следующие из Германии, едут в Калининградскую область через Литву. Это приличный крюк, зато в пункте пропуска Кибартай – Чернышевское очереди значительно меньше, границу реально пройти за 5 часов. Кроме того, там в Россию можно попасть пешком (с 5 утра до полуночи), оставив автомобиль на стоянке в Литве.

Обстановку прокомментировали в Калининградской областной таможне:

«За минувшие сутки на территорию региона прибыло 82 единицы грузового и 458 – легкового. В этот же период в сторону сопредельных республик проследовал 131 грузовой и 239 легковых автомобилей».

Внушительные пробки на границе, скорее всего, надолго. В прошлом году они наблюдались вплоть до второй недели августа, после чего автомобильный поток из Германии начал иссякать. Зато в конце лета заторы на пунктах пропуска появились в обратном направлении – в сторону Польши. Сейчас, кстати, прохождение контроля при выезде из Калининградской области почти мгновенное.