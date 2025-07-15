Огромные американские тараканы заполонили Сочи: откуда взялись насекомые и чем они опасны
Насекомые атакуют жилые дома, медицинские учреждения и предприятия общественного питания. Тараканы этого вида питаются почти любыми органическими остатками. Да и в целом обитают везде, где живут люди. Почему это не только неприятно, но и опасно — далее в материале.
Американские тараканы
Американские тараканы появились в Сочи в 2018–2019 годах, отметил «SHOT ПРОВЕРКА».
Длина их тела — до 5 см, а с усами — больше 9 см.
Изначально этот вид обитал только в тропической Африке. Но в XVII веке их завезли в Северную Америку, а позже он распространился в Европе.
По мнению экспертов, вполне возможен дальнейший рост популяции, так как климат Сочи идеально подходит для этих насекомых.
«В городской среде американские тараканы предпочитают канализационные коллекторы. Но с наступлением тёплого сезона способны подниматься в жилища людей, заселяя подвалы, квартиры и иногда чердаки», — рассказал «КП — Ростов-на-Дону» кандидат биологических наук, зоолог из ЮФУ Роман Романчук.
Для человека плохо ещё и то, что эти тараканы — разносчики бактериальных и грибковых заболеваний, также могут переносить на себе яйца гельминтов и вызывать аллергию.
«Тараканы всеядны. Они питаются и разлагающейся органикой, и свежими отходами. Это и овощи, мясо, рыба, хлеб, некоторые крупы, и бумага, включая книги, и животные, в том числе насекомые. Они съедят даже себе подобных», — объяснил учёный.
Как сочинцы живут с американскими тараканами
Несколько россиянок рассказали SOCHI1.RU свои историями сосуществования с этими насекомыми.
По словам Марины из Адлера, их сложно прихлопнуть, так как очень быстро улетают. Поэтому приходится терпеть.
«Теперь эти тараканы везде, в беседке, под навесом. По ночам кошки не спят, охотятся. И мы не спим», — объяснила женщина.
Другая россиянка рассказала, что вызывали специалистов, которые травят тараканов, но помогло это всего на неделю.