Огромные американские тараканы заполонили Сочи

Насекомые атакуют жилые дома, медицинские учреждения и предприятия общественного питания. Тараканы этого вида питаются почти любыми органическими остатками. Да и в целом обитают везде, где живут люди. Почему это не только неприятно, но и опасно — далее в материале.

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Американские тараканы

Американские тараканы появились в Сочи в 2018–2019 годах, отметил «SHOT ПРОВЕРКА».

Длина их тела — до 5 см, а с усами — больше 9 см.

Изначально этот вид обитал только в тропической Африке. Но в XVII веке их завезли в Северную Америку, а позже он распространился в Европе.

По мнению экспертов, вполне возможен дальнейший рост популяции, так как климат Сочи идеально подходит для этих насекомых.

«В городской среде американские тараканы предпочитают канализационные коллекторы. Но с наступлением тёплого сезона способны подниматься в жилища людей, заселяя подвалы, квартиры и иногда чердаки», — рассказал «КП — Ростов-на-Дону» кандидат биологических наук, зоолог из ЮФУ Роман Романчук.

Для человека плохо ещё и то, что эти тараканы — разносчики бактериальных и грибковых заболеваний, также могут переносить на себе яйца гельминтов и вызывать аллергию.

«Тараканы всеядны. Они питаются и разлагающейся органикой, и свежими отходами. Это и овощи, мясо, рыба, хлеб, некоторые крупы, и бумага, включая книги, и животные, в том числе насекомые. Они съедят даже себе подобных», — объяснил учёный.

Как сочинцы живут с американскими тараканами

Несколько россиянок рассказали SOCHI1.RU свои историями сосуществования с этими насекомыми.

По словам Марины из Адлера, их сложно прихлопнуть, так как очень быстро улетают. Поэтому приходится терпеть.

«Теперь эти тараканы везде, в беседке, под навесом. По ночам кошки не спят, охотятся. И мы не спим», — объяснила женщина.

Другая россиянка рассказала, что вызывали специалистов, которые травят тараканов, но помогло это всего на неделю.