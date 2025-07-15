В новом парке Грозного появится фонтан в виде гигантского цветка

Фонтан в виде гигантского цветка появится в крупном парковом комплексе, который создадут в Грозном в строящемся районе имени Владимира Путина. На входе в парк установят арт-объект в виде полумесяца.

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«Общая площадь парка составит более 86 тысяч квадратных метров. Его центральным элементом станет колесо обозрения с живописным видом на район и столицу Чеченской Республики. Вокруг разместятся уютные зоны отдыха, торговые павильоны, кофейни и летние кафе. Вход в парк украсит арт-объект в форме полумесяца. Еще одной яркой локацией станет фонтан в виде гигантского цветка», — сообщается в телеграм-канале мэрии чеченской столицы.

По проекту, разработанному Институтом пространственного развития Грозного, основанием фонтана будет сухая чаша со спиралевидным узором. Из лепестков будет стекать вода, а специальные распылители будут увлажнять воздух вокруг, создавая комфортную температуру. Вокруг фонтана также обустроят архитектурные навесы-лепестки с качелями и скамейками. Объект станет популярной локацией для встреч и семейных фотосессий, уверены в мэрии.

Все зоны парка объединит кольцевая аллея. На территории будут цветочный лабиринт, оазис с фонтаном, зеркальный водоем с зонами отдыха, детские и спортивные площадки, рестораны и кафе. В амфитеатре под открытым небом будут организовывать выставки и кинопоказы, а в современном театрально-концертном зале с уникальной архитектурой будут проходить спектакли, оперные постановки, концерты и другие мероприятия.

«Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на середину 2027 года. Новый парк станет местом, где гармонично сочетаются традиции и инновации, природа и урбанистика, спокойствие и яркие эмоции», — говорится в сообщении.

О районе Путина в Грозном

О планах создания в столице Чечни нового района стало известно в феврале 2024 года, позднее было решено присвоить ему имя президента России. Район займет территорию свыше 200 гектаров в центре города. Первые многоквартирные дома планируется сдать уже в этом году, а завершить создание района имени Путина намерены к 2027 году.