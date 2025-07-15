В Железноводске пройдет всероссийский фотофестиваль

Ставропольский Железноводск в начале сентября примет второй всероссийский фотофестиваль, получивший название PhotoFerrumFest. Секретами мастерства с участниками фестиваля поделятся более 20 фотографов из разных регионов России.

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«С 6 по 8 сентября на базе Городского Дворца культуры имени Сергея Пускепалиса пройдет II Всероссийский фестиваль фотографии PhotoFerrumFest, участниками которого могут стать как молодые фотографы в возрасте от 14 лет, так и опытные мастера фотоискусства. Первый фотофестиваль объединил большую, творческую команду фотографов со всех регионов нашей страны. Второй фестиваль обещает быть еще масштабнее», — сообщил в своем телеграм-канале глава Железноводска Евгений Бакулин.

Теоретические и практические занятия в рамках фестиваля будут проходить три дня. Перед участниками с лекциями и мастер-классами выступят более 20 профессиональных фотографов. Участников ждут съемки в разных жанрах, с естественным и искусственным светом.

Зарегистрироваться и ознакомиться с информацией можно на сайте мероприятия: https://photoferrum.ru/.

Первый всероссийский фотофестиваль в Железноводске состоялся в октябре прошлого года, тогда он носил название «Курортный кадр». В рамках фестиваля проводился конкурс фотографий, собравший около тысячи участников. Жюри определило лучших авторов в восьми номинациях.