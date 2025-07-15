Каким россияне видят туризм будущего

Согласно исследованию сервиса «Островок», 43% россиян верят в появление подводных отелей, а каждый третий (33%) допускает возможность космического туризма в будущем. Большинство опрошенных ожидают, что искусственный интеллект полностью изменит индустрию гостеприимства — от роботизированного сервиса до мгновенного перевода языков. При этом 40% респондентов предполагают, что новые технологии позволят добираться до любой точки планеты за считанные минуты.

Исследование сервиса «Островок» показало, как россияне представляют себе путешествия будущего. От подводных отелей до космических туров — вот самые любопытные ожидания.

Необычные места для отдыха, в которые верят россияне: 43% — отели на дне моря, океана, 33% — космический туризм, 18% — подземные гостиницы (вулканы, пещеры).

Технологии, которые изменят отели: 56% — роботы-администраторы вместо персонала, 61% — распознавание лиц вместо ключ-карт, 36% — голографические ассистенты, 41% — номера-трансформеры с настраиваемым интерьером.

Глобальные изменения в туризме: 63% — мгновенный перевод любых языков через нейросети, 40% — перемещение в любую точку мира за минуты, 34% — отмена виз и загранпаспортов, 65% — повсеместное беспилотное такси, 37% — ИИ-планировщики персональных путешествий.

Россияне активно фантазируют о технологической революции в туризме: больше всего верят в искусственный интеллект и роботизацию сервиса, каждый третий готов отправиться в космос или жить под водой, ожидают исчезновения границ — как языковых, так и государственных.

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