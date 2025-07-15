Назван самый популярный город для отпусков в августе

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали бронирования в российских отелях и рассказали, где россияне будут отдыхать в августе. Лидером стал Санкт-Петербург, говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении RT.

Так, на Петербург приходится 15,4% отельных заказов августа, и это на 15% больше, чем в прошлом году.

«На втором месте оказалась Москва, где в конце лета будут отдыхать 10,6% путешественников. Замыкает тройку лидеров Адлер, в отели которого поедут 6,5% россиян, уже спланировавших отпуск. Интерес к столице и южному курорту за год снизился соответственно на 10 и 20%», — рассказали эксперты.

Отмечается, что в список городов, где россияне планируют отдыхать в конце лета, также вошли Калининград (на него приходится 3,8% бронирований), Казань (3,2%), Владивосток (2,5%), Сочи (2,4%), Нижний Новгород (2,3%), Эсто-Садок (2,1%) и Геленджик (1,7%).

Популярность Калининграда заметно возросла: там оформлено на 30% больше заказов, подчеркнули специалисты.

Согласно исследованию, более четверти россиян в августовский отпуск поедут всей семьёй: в 26,3% заказов указаны дети, и это чуть больше прошлогодних показателей.

«Чаще всего путешественники бронируют отели с завтраками (41%). А двух- и трёхразовое питание в этом году выбирают в 1,2% случаев — год назад такие варианты были несколько популярнее. Остальные предпочитают останавливаться в отелях без предоставленного питания», — заключили представители сервиса.

Ранее Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Институт технологий управления РТУ МИРЭА, рассказала в беседе с RT, почему важно планировать летний отдых.