Как Новороссийск стал столицей винного туризма на Черноморье

В Новороссийске активно развивается винный туризм — гостям доступны дегустации, гастрономические фестивали и экскурсии по виноградникам. Пять местных виноделен входят в национальный винный маршрут Краснодарского края.

На территории города-героя Новороссийска круглый год открыты для посещения 13 виноделен, каждая из которых предлагает туристам уникальные программы. Пять из них — включая знаменитые «Абрау-Дюрсо», «Мысхако» и «Шато Пино» — входят в национальный маршрут «Винные дороги Краснодарского края». Ежегодно сюда приезжает более миллиона туристов, желающих не только отдохнуть у моря, но и познакомиться с местными винными традициями.

Помимо экскурсий по виноградникам и дегустаций, Новороссийск предлагает насыщенную событийную программу. В 2025 году запланированы гастрономический фестиваль Light Weekend, «Фестиваль молодого вина» и «Черноморская винная неделя». Отдельного внимания заслуживают мероприятия, сочетающие гастрономию и спорт, такие как «СтритБаскет Фест» на территории агрокомплекса «Шато Пино», пишет ria.ru.

Новороссийск привлекает гостей не только винными программами, но и своим уникальным расположением — между морем, горами и лесными массивами. Город успешно сочетает гастрономический туризм с военно-патриотическими мероприятиями, такими как акция «Бескозырка» и празднование Дня Победы. Это делает его одним из самых разноплановых курортов юга России, где каждый найдет отдых по вкусу.