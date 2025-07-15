Петербург запускает оздоровительный тур для гостей города

В Санкт-Петербурге появился инновационный турпродукт, сочетающий медицинские услуги с культурным отдыхом. Проект «Курортный чекап» разработан при участии городского комитета по развитию туризма и объединяет комплексное обследование, проживание в комфортабельных отелях и насыщенную экскурсионную программу.

© runews24.ru

Инициатива направлена на то, чтобы сделать медицинский туризм более удобным и интересным для гостей города. Туроператоры и отели совместно создают специальные предложения, включающие не только диагностику, но и посещение знаковых достопримечательностей Северной столицы, пишет tvspb.ru.

Как отметил председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич, проект открывает новые возможности для сотрудничества между медицинскими центрами и туристическим бизнесом. В будущем «Курортный чекап» может стать визитной карточкой Петербурга, привлекая не только иностранных гостей, но и жителей других регионов России.