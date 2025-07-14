Туристку не устроило, что весь пляж занят платными шезлонгами

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» обсуждается видео с пляжа поселка Ольгинка в Туапсинском округе Краснодарского края, которым 14 июля поделилась с редакцией туристка Анастасия Кулачи. Она возмущена, что все свободное пространство заставлено платными лежаками, топчанами и качелями. При этом тем, кто хочет отдохнуть бесплатно, негде даже расстелить полотенце.

«Шезлонгов гораздо больше, чем желающих на них прилечь. А людям со своими раскладушками приземлиться негде. Где отдыхать в Ольгинке?» – сокрушается автор видео.

Юристы обращают внимание, что, согласно ст. 6 Водного кодекса, ширина прибрежной полосы, предназначенной для свободного доступа граждан, должна составлять не менее 20 м. Судя по видео, это требование закона нарушено – свободного пространства между кромкой воды и платным пляжным инвентарем почти нет.

© tourdom.ru

Читатели телеграм-канала обратили внимание также на плотную расстановку лежаков, которые расположены практически на расстоянии вытянутой руки.

«Ещё шезлонги так близко к друг другу. Будут лежать совершенно незнакомые люди рядышком, как родные. Классный отдых. Ещё если кто с ребенком придет, то считай, отдых пропал», – недоумевает один из подписчиков.

Между тем, согласно ГОСТ «Услуги пляжей. Общие требования», рекомендованная площадь на одного туриста для морских побережий составляет не менее 3 м. При этом зона отдыха должна занимать не более 40% пляжа.

Редакция отправила запрос в администрацию Туапсинского муниципального округа с просьбой разобраться в ситуации. Справедливости ради заметим, что на других пляжах обстановка не столь печальная. В селе Агой, как написал один из наших подписчиков и показал на видео, свободного места достаточно для всех.