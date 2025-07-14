На какие мировые туристические тренды ориентируется Москва

Российская столица отвечает современным мировым туристическим трендам, привлекающим путешественников из разных регионов и стран. В 2024 году Москву посетили рекордные 26 млн гостей. Такой результат стал возможен, в том числе благодаря тому, что город отвечает на самые актуальные запро-сы туристов. Внимательное отношение столицы к актуальным туристическим трендам связано с масштабными планами по расширению индустрии госте-приимства в городе. Согласно Программе развития туризма Москвы, в 2030 году на мегаполис будет приходиться 35-40% от общего числа туристов в нашей стране.

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Охота за ностальгией

Ностальгический туризм - путешествие, которое возвращает назад во времени, в детство. Популярность этого тренда вызвана тоской миллениалов по ушедшим временам, а также - зачарованностью зумеров тем, что они видели только на картинках и фотографиях.

Появляется все больше ресторанов и кафе с атмосферой "того времени". Предлагают различные экскурсии по волнам памяти: например, маршрут "Пончики, Гагарин, советское детство" можно смело советовать тем, кто ностальгирует по временам "вкусного пломбира". Дома Наркомфина и Моссельпрома, музеи винтажных игрушек и старинных игровых автоматов, Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, "те самые" пончики и сельдь под шубой в ресторане "Оттепель" дарит ощущение чуда от погружения в прошлое.

Москва поддерживает этот тренд на масштабном уровне. Например, лейтмотивом проекта "Зима в Москве" были традиции нашей страны, которые бережно сохраняются из поколения в поколение. Сама атмосфера была сконцентрирована на возрождении трепетных детских воспоминания и чувстве праздника. Москвичи и гости столицы могли отправить ретрооткрытку, сходить на экскурсию в Советский Новый год, попасть на вечеринку "Ирония судьбы", съесть традиционный завтрак или выпить чаю с московскими сайками.

Что касается наступившего летнего сезона, то сейчас поностальгировать можно о красивой эпохе ХIX века на площадках фестиваля "Усадьбы Москвы". Благодаря литературе и кинематографу именно этот период истории можно назвать одним из наиболее романтизированных в массовой культуре. Москвичей и гостей города ждут камерные концерты, исторические пикники, старинные игры на свежем воздухе, среди которых лапта, крокет, городки и бирюльки. Дополнительную атмосферу на мероприятиях создают актеры в исторических нарядах той эпохи. Узнать расписание и условия посещения можно на сервисе RUSSPASS.

Туризм в своем городе

Термин staycation - сочетание двух английских слова: stay (оставаться) и va-cation (отпуск, каникулы). Общемировым трендом он стал во время пандемии, когда миллионы людей были вынуждены оставаться дома. Но отдохнуть хотелось, несмотря на обстоятельства. Поэтому люди стали импровизировать и обратили внимание на те места, которые обычно оставались "за кадром", а именно - на свой район, свой город и его окрестности.

Исследование близко расположенных достопримечательностей, путешествия на один день или выходные, поездки в "дальние" районы Москвы - например, в Зеленоград - идеальны для семейного отдыха. Такие короткие вылазки для жителей столицы - возможность уехать в мини-отпуск, не покидая мегаполиса, сменить обстановку и перезагрузиться. Особая польза "стейкейшена" в том, что жители исследуют свой город как туристы, даже остаются в отелях для ощущения полноценных загородных выходных.

Москвичи все чаще обращаются к истории своих районов, и не только в историческом центре, а город поддерживает этот интерес. Например, к таким датам, как Всемирный день экскурсовода и Всемирный день туризма, в столице ежегодно проводят бесплатные экскурсии по разным уголкам города. А в RUSSPASS Журнале можно найти необычные маршруты от победителей конкурса "Покажи Москву", где местные жители сами составляют уникальные маршруты по родным местам.

Кастомизация и уникальные впечатления

В последние годы набирает популярность запрос на камерный отдых с учетом индивидуальных предпочтений. Самостоятельный способ знакомства (без гида) с нашим городом в прошлом году выбрали 58% российских и 36% иностранных туристов, и здесь на помощь приходят цифровые сервисы. Например, на сервисе RUSSPASS можно не только подобрать интересные локации, но и организовать всю поездку целиком - от перелета до ужина в аутентичном ресторане. Сервисы с элементами ИИ упрощают процесс: алгоритмы анализируют интересы пользователя, предлагают персонализированные маршруты и даже подсказывают неочевидные варианты отдыха.

В тренде - "секретные" места, рекомендованные жителями, гастрономические эксперименты, иммерсивные спектакли, мастер-классы и тематические экскурсии. Молодежь особенно ценит такой формат, совмещая исследование города с поддержкой местных сообществ. В избранном у них - мастер-классы, подстроенные под свой вкус, необычные гастровпечатления, посещение модных ресторанов, арт-пространств, иммерсивных театров, винные и чайные дегустации, необычные экскурсии.

Устойчивый туризм

Во всем мире растет запрос на сознательное потребление и экотуризм. Людям все больше хочется замедлиться и "потрогать траву", провести время в тишине, ощутить связь с природой, беречь планету - и поэтому они выбирают путешествия с экологическим уклоном.

В столице есть множество зеленых уголков и живописных парков, которые позволяют полюбоваться природой, не покидая города. Поклонники активного отдыха могут изучить экологические маршруты столицы или самостоятельно прогуляться по сети экотроп протяженностью более 40 километров, например, по "Босоногой тропе" в парке "Лосиный Остров", по тропинкам в Серебряном бору или воздушной экотропе на ВДНХ. В московских лесопарках можно понаблюдать за птицами и животными, покормить орехами белок, сфотографировать озерных чаек, а на реке Яуза, например, увидеть самых красивых уточек в мире - мандаринок.

Для тех, кто хочет побольше узнать об экологии и экосистеме города, проводят экоэкскурсии или экопикники, работают экоцентры. Для путешествий по городу можно выбрать транспорт, который меньше всего воздействует на окружающую среду - электробусы или речные трамваи. Также для данного формата отлично подойдут велосипеды или самокаты, которые доступные для аренды во многих частях города.

Командировка с элементами отдыха

Деловые туристы не привыкли терять время даром и поэтому часто совмещают командировку и отпуск. Это целое популярное направление - bleisure-туризм (от business - "деловой" и leisure - "отдых") или продуктивные путешествия. Бизнесмены, приезжая в Москву по рабочим вопросам, присоединяют к деловой поездке несколько дней отпуска, чтобы также отдохнуть и посмотреть столицу.

Москва со своим деловым ритмом и различной архитектурой идеальна для сочетания конференций и переговоров с изучением достопримечательностей и посещением музеев.

Кроме того, Москва уникальна тем, что в ее культурную жизнь легко интегрировать бизнес-встречу. Например, приурочить конференцию ко времени проведения "Московских сезонов", совместить посещение площадок "Московского чаепития" с деловым бранчем, провести тимбилдинг в "Усадьбах Москвы" или пригласить партнера на "Московский завтрак".

Такие возможности не оставляют равнодушных - в 2024 году каждый четвертый российский и каждый восьмой международный турист приезжал в Москву с деловой целью. При этом, по статистике, до 40% людей, которые приехали в столицу с деловыми целями, позднее возвращаются уже для отдыха с семьями.

Фестивали на любой вкус

Откликаясь на тренд на экономику впечатлений, Москва создает масштабные и яркие события круглый год. Каждый сезон в городе происходит что-то интересное. Гастрофестивали, где можно вкусно поесть и попробовать экзотическую кухню, спортивные уикенды, где можно бесплатно позаниматься "парящей" йогой или научиться танцевать зумбу, творческие мастер-классы, которые займут даже самого непоседливого ребенка на целый день, - это и многое другое ждет гостей прямо на улицах столицы.

Московские фестивали уже который год держат планку одних из самых запоминающихся событий сезона. Зимой люди приезжают, чтобы погулять по сказочным шале рождественских ярмарок. Туристы из других стран удивленно фотографируют пышных танцующих драконов на открытии "Китайского Нового года в Москве". Летом - приурочивают отпуска к фестивалям "Лета в Москве". Москвичи окунаются в другой мир, прогуливаясь между пальм на Манежной площади во время Дней культуры Объединенных Арабских Эмиратов.

Особо любимый туристами вид праздников - фестивали, направленные на возрождение и сохранение традиций. Такие как "Московское чаепитие", исследующий чайную культуру столицы, "Усадьбы Москвы", погружающий в жизнь Старой Москвы, или "Московский завтрак", сочетающий гастрономические удовольствия с традиционной подачей.