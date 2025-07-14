Поездка в вагоне «люкс» по маршруту Москва – Ростов обошлась блогеру @tymannastya в 50 тысяч рублей. Снаружи он выглядит как обычный вагон, но внутри все иначе.

Купе рассчитано на двоих. Внизу широкая кровать, вверху дополнительная полка поменьше. Внутри есть шкаф для вещей и полноценная ванная комната с душем, полотенцами, феном и мылом. Пассажирам выдают косметички со всем необходимым. Wi-Fi в вагоне заявлен, но у блогера он не работал.

Питание включено в стоимость. На ужин подают говядину с овощами, грибной суп, хлеб, масло и два тульских пряника. Позже приносят корзину со сладостями и чаем.

Какие места в купе самые удобные

Среди минусов – отсутствие носильщика и не самые удобные подножки для подъема на верхнюю полку. Но при необходимости можно попросить лестницу.