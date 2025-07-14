Санкт-Петербург будет предлагать туристам «Курортный чекап»

В Санкт-Петербурге появится новый туристический продукт

— «Курортный чекап». Он будет включать в себя медицинские обследования, комфортное проживание, культурную программу и логистическую поддержку. О этом рассказал «Петербургский дневник».

По данным Комитета по развитию туризма, в современном медицинском туризме растёт интерес к коротким оздоровительным программам. Однако в данной сфере отсутствуют единые стандарты качества медицинских услуг. Многие клиенты недостаточно информированы о предлагаемых медицинских программах. Кроме того, существует проблема разграничения ответственности между различными участниками туристического рынка.

На круглом столе, организованном Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма и Комитетом по развитию туризма, обсудили инициативу по интеграции спа-процедур и клинических сервисов, созданию персонализированных программ восстановления и развитию формата «диагностика в отпуске». Было решено разработать договор и паспорт продукта, а также уделить особое внимание информированию клиентов до покупки тура.

Председатель комитета Евгений Панкевич подчеркнул важность инициативы для объединения медицинского туризма и культурного отдыха.