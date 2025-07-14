«Аэрофлот» разрешил провозить в самолете по два контейнера с животными

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила одновременно перевозить в салоне два контейнера с домашними животными — на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно правилам перевозчика, вес переноски, которая находится под сидением, не должен превышать восьми килограммов, а контейнера для перевозки на соседнем кресле — 15 килограммов.

— В каждый контейнер можно поместить до трех животных. Таким образом, один пассажир сможет взять в салон сразу до шести питомцев. Ожидается, что услуга будет востребована у владельцев животных мелких пород, а также при перевозке котят или щенят, — говорится в сообщении.

Нововведение позволит владельцам небольших питомцев оставаться рядом с ними на протяжении всего полета, благодаря чему они станут меньше волноваться за животных, передает сайт «Аэрофлота».

10 июля группа депутатов Государственной думы во главе с председателем думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в парламент законопроект, который предлагает многократно повысить штрафы за нарушение правил содержания животных. В частности, штрафы для граждан могут возрасти с 1,5–3 тысяч до 20–50 тысяч рублей.