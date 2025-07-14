Какие достопримечательности больше всего нравятся туристам в Татарстане

В период с января по май 2025 года Республика Татарстан зафиксировала прибытие 1,7 миллиона туристов, что демонстрирует рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

© runews24.ru

Согласно информации, предоставленной Росстатом и опубликованной Госкомитетом РТ по туризму, в гостиничных учреждениях, отелях и базах отдыха разместился 1 миллион человек, что на 18,6% превышает показатели предыдущего года.

Популярность туристических направлений в регионе продолжает набирать обороты. В первой половине 2025 года общее количество посещений составило 3,5 миллиона человек, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший интерес у туристов вызвали следующие объекты:

Казанский кремль – 2,1 миллиона посетителей; Остров-град Свияжск – 733 тысячи; Елабуга – 315 тысяч; Великий Болгар – 288 тысяч; Тетюши – 102 тысячи; Чистополь – 43 тысячи.

Татарстан входит в семерку наиболее популярных регионов России среди туристов и удерживает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. В комитете подчеркнули, что такие результаты стали возможны благодаря совместным усилиям местного предпринимательства и последовательной работе республиканских властей под руководством Рустама Минниханова.

Ранее мы писали, что российский туризм переориентировался с Финляндии на другие страны Европы. Также срок действия электронной визы в России был увеличен.