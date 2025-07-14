Прошла первая половина лета и местные жители и туристы интересуются, когда откроются пляжи Анапы.

© РИА "ФедералПресс"

«В ближайшие дни может быть пересмотрено решение по пляжам Анапы», – сообщают ряд источников.

Некоторые даже говорят о 15 июля, однако, данные официально не подтверждаются. При этом на многих пляжах уже разобран защитный вал, убраны сетки, а самих выбросов мазута не было на протяжении многих недель.

По одной из версий, могут быть в первую очередь открыты галичные пляжи, а остальные после уборки валов или завершении работы водолазов на определенных участках. Так или иначе, несмотря на повышение температуры Черного моря, каких-то подъемов мазута со дна не наблюдается, возможно, потому что все убрано.