Новые правила компенсации за сорванный тур: что изменится с 2026 года

С 2026 года вступят в силу обновленные правила возмещения ущерба туристам за сорванные поездки. Компенсацию будут выплачивать из фонда персональной ответственности туроператора после проверки документов. Как получить деньги и какие нововведения ждут путешественников — разбираемся в деталях.

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Если поездка за границу сорвалась по вине туроператора, путешественники могут получить возмещение из специального фонда персональной ответственности компании. Эти нормы были утверждены правительством ещё в 2020 году, но теперь документ планируют обновить. Проект изменений уже опубликован на портале правовых актов. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Фонды персональной ответственности созданы для покрытия реальных убытков туристов. Согласно новым положениям, реальный ущерб включает расходы, понесённые из-за срыва поездки, если туроператор был исключён из реестра или не смог выполнить обязательства.

Размер выплаты рассчитывается за вычетом средств, полученных по страховке или банковской гарантии. Если этих денег недостаточно, разницу покроет фонд персональной ответственности.

Для возмещения ущерба необходимо подать заявление в ассоциацию «Турпомощь». Указать в нём: личные данные (ФИО, адрес); реквизиты договора и стоимость тура; сумму реального ущерба; доказательства невыполнения обязательств туроператором; банковские реквизиты и размер уже полученной страховой выплаты.

Решение о выплате принимается в течение 90 дней после проверки документов и формирования списка пострадавших.

Основания для отказа: неполный пакет документов; недостоверная информация; отсутствие средств в фонде. Отказ можно обжаловать в течение 30 дней.

По словам эксперта по туризму Николая Мельника, фонд «Турпомощь» финансируется за счёт взносов туроператоров и предназначен для защиты прав туристов, например, при банкротстве компаний.

Как сообщил Александр Осауленко, вице-президент РСТ, в 2024 году объём фондов персональной ответственности составил 3,5 млрд рублей, а резервный — 570 млн рублей.

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