Какие регионы Приволжья получат миллионы на глэмпинги

В 2025-2027 годах из федерального бюджета будет направлено 15 млрд рублей на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных средств размещения туристов. Эти средства помогут увеличить количество комфортных мест для отдыхающих по всей России. Распоряжение о распределении субсидий между регионами подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

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Кто получит финансирование

Субсидии распределят между 55 регионами, включая 12 субъектов Приволжского федерального округа (ПФО). Пензенская область и Башкортостан в список не вошли.

ТОП-3 региона ПФО по объему поддержки за три года:

Татарстан – 536,2 млн рублей;

Пермский край – 363,6 млн рублей;

Саратовская область – 347,9 млн рублей.

Финансирование строительства глэмпингов других регионов ПФО:

Чувашия – 261,5 млн;

Удмуртия – 246,4 млн;

Мордовия – 189 млн;

Нижегородская область – 185,5 млн;

Ульяновская область – 118,3 млн;

Оренбургская область – 30,4 млн;

Марий Эл – 26,7млн.

В 2025 году больше всего средств получат Татарстан (182,8 млн), Пермский край (135,1 млн) и Саратовская область (104,3 млн).

В 2026 году лидерами станут Татарстан (160,3 млн), Пермский край (147,2 млн), Чувашия (139,1 млн) и Удмуртия (102,9 млн).

В 2027 году больше средств направят в Саратовскую область (187,8 млн), Татарстан (139,1 млн) и Нижегородскую область (107,5 млн).

Двум регионам, Кировской и Самарской областям, выделят средства лишь в 2027 году – 1,5 млн и 85,4 млн соответственно.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Нижегородской области до 2027 года появится десять новых модульных гостиниц. Их разместят в семи районах области.