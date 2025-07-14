Ростовская область станет одним большим туристическим парком

В Ростовской области прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам развития туризма. Совещание под руководством врио губернатора Юрия Слюсаря состоялось в парке «Лога».

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По данным минэкономразвития, за первые 5 месяцев года турпоток в регион вырос на 16%, превысив 724 тысячи человек. Власти отметили, что для туриндустрии Дона складываются благоприятные условия, и они намерены поддерживать ее развитие. В частности, до 2035 года планируется реализовать программу «По дороге на юг», включающую ремонт дорог к 35 достопримечательностям. При этом Юрий Слюсарь подчеркнул, что важно не ограничиваться только автотуризмом. Правительство также оказывает финансовую поддержку бизнесу для создания новой туристической инфраструктуры.

Несмотря на аномальную жару и необходимость оснащать больницы новым «оружием» для борьбы с болезнями, власти Ростовской области строят амбициозные планы по развитию региона.