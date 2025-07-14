Туристы из какой страны в приоритете на курортах КНДР

Этим летом в КНДР открылась новая туристическая зона - Вонсан-Кальма, и первым иностранным главой МИД, побывавшим здесь, стал Сергей Лавров. Корейцы с нетерпением ждут на свой курорт туристов из РФ, но как среднестатистическому россиянину попасть сюда, ведь страна закрыта - практически для всего мира? Об этом "РГ" рассказала генеральный директор аккредитованного туроператора КНДР "Восток-Интур", члена Российского союза туриндустрии Инна Мухина.

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По словам Инны Мухиной, КНДР всегда вызывала интерес у российских туристов - своей закрытостью, идеями, традициями и обычаями. Некоторые россияне хотят посетить Корею и для того, чтобы развеять разные мифы о ней. Самый распространенный - что это отсталое государство, где часто не бывает света и воды, а люди живут в хижинах.

"Когда же наши туристы приезжают туда и видят, например, быстро строящийся Пхеньян (каждый год в столице Кореи сдают порядка 10 тысяч квартир) с тремя миллионами жителей, то некоторое время пребывают в культурном шоке. Здесь большое количество монументальных исторических памятников, уникальные природные объекты - горы, пещеры, водопады. В стране - культ детей, тут многое делается для их развития. А самое главное - жители КНДР очень рады российским туристам, ждут их", - рассказывает собеседница.

Что касается курорта Вонсан-Кальма, то особых сложностей для того, чтобы попасть туда, для туристов из РФ нет, отмечает Инна Мухина. Главное - вовремя подать документы на получение визы (аккредитованному оператору) - минимум за 30, а лучше за 45 суток. Для поездки необходимы загранпаспорт (со сроком действия - не менее трех месяцев с даты окончания тура), заполненная анкета, цветная фотография и справка с места работы.

Перелет в Вонсан осуществляется из любого города России, но только через Владивосток и Пхеньян, три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Есть туры разной продолжительности - от четырех- и пятидневных до 10-дневных. Индивидуальные туры могут длиться до 15 дней.

Также с 17 июня запущено железнодорожное сообщение между Москвой и Пхеньяном. Путь туда пролегает через всю нашу страну и длится более восьми дней, а сесть на поезд можно в Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске.

Кроме того, как ранее сообщал министр иностранных дел России Сергей Лавров, между Владивостоком и курортным городом Вонсан в Северной Корее вскоре начнет ходить морской пассажирский паром.

Если говорить о стоимости тура на курорт, то она будет составлять порядка 150 тысяч рублей на восемь дней, включая перелет Владивосток - Пхеньян - Вонсан, трехразовое питание, проживание в отеле, экскурсионное обслуживание, страхование и визирование.

Каких-то суровых правил общественного поведения в этой стране, как ни странно, нет. "Единственное, корейцы не очень любят, когда их страну называют Северной Кореей, лучше говорить - КНДР или просто Корея", - предупреждает эксперт.

Нет здесь и строгого дресс-кода, если только речь не идет о посещении мавзолея Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Вот там правила жесткие: входить можно только в строгом классическом костюме, без ремня, женщинам нельзя надевать украшения, распускать волосы. Также не стоит брать с собой телефон.

Еще один интересный момент - корейцы не носят джинсы. Но запрета на их ношение для туристов нет.

К слову, сегодня из Вонсана вернулась первая группа российских туристов. Впечатления самые незабываемые, отмечает Инна Мухина. Сначала они посетили ряд исторических монументальных памятников, а затем отправились отдыхать в туристическую зону. Там их ждал пятикилометровый пляж с белым песком (город расположен на берегу Японского моря), развитая инфраструктура - отели, рестораны, кафе, аквапарк.

"Поскольку КНДР - закрытая для всего мира страна, на пляжах, кроме российских и корейских туристов, больше никого не было", - приводит собеседница еще один аргумент в пользу отдыха в Вонсане.

Хотя этот курорт по-прежнему несколько экзотичен для россиян, спрос на него есть. Заявки на туры поступают, причем из разных городов РФ - Москвы и Санкт-Петербурга, Волгограда, Хабаровска, Владивостока и других, отмечает гендиректор "Восток-Интур".

Напомним, что прибрежная туристическая зона на Кальмасском полуострове открылась этим летом. Комплекс "Вонсан-Кальма" расположен в 160 километрах от Пхеньяна.