В отеле Сочи впервые появились "умные" номера для здорового сна
В сочинских отелях умные номера, оборудованные для здорового сна, стали новинкой летнего сезона. Пока их всего пять, поэтому бронировать лучше всего заранее. Корреспондент "РГ" вместе со специалистами осмотрела "первые ласточки".
Номера оборудованы кроватями, оснащенными анатомическими матрасами с независимыми пружинами, жесткость которых можно регулировать топперами, в меню подушек есть варианты из синтетических или натуральных материалов, анатомические из пены с эффектом памяти, а также можно выбрать различные виды одеял, в том числе утяжеленные, с наполнителями из стеклянных микрогранул.
В таких номерах очень тихо: специальная выдвижная заслонка активируется при закрытии двери, что обеспечивает полную шумоизоляцию. При нормативах тишины в номерах пятизвездочных отелей в 25 децибел там 23-24. Там есть специальные шторы блэкаут, которые не пропускают солнечный свет и крепление которых не допускает зазоров и посторонней засветки сверху, сбоку или снизу окна, а для дополнительного комфорта есть массажер для глаз с подогревом и встроенной музыкой - шумом моря и пением птиц, маски для сна и восковые беруши.
Кроме того, они оборудованы увлажнителями воздуха и кубиками сна, которые еще называют небудильниками. Последние - российская разработка. С помощью невидимых волн они позволяют спать по девять часов, но продолжительность сна можно настраивать на любое время.
"Это устройство помогает быстрее заснуть, глубже спать и проще просыпаться с помощью очень слабых импульсов магнитного поля на низкой частоте, схожей с работой нервной системы, через вестибулярный аппарат как под зов дирижера. Небудильник можно сравнить с детской колыбелью или монотонным покачиванием. С 2019 года мы продали более девяти тысяч устройств в 24 странах", - отметил гендиректор центра нейротехнологий сна и бодрствования, разработчик кубика сна Илья Блохин.
По словам главного врача клиники превентивной медицины Елены Сидоровой, отель находится на высоте 1100 метров над уровнем моря, а в горах ионизированный воздух, поэтому само месторасположение и пешие прогулки помогают бороться со стрессом: в нынешнем летнем сезоне вокруг открыты 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра.
"Особенно часто нарушения сна проявляются у руководителей, в целом, у тех, кто много и постоянно работает с информацией. Запросы на отдых, где можно "хорошо выспаться и улучшить сон", стали трендом. Учитывая эту тревожную тенденцию, и то, что здоровый сон - залог полноценного восстановления организма, в 2025 году мы представили обновленную программу "Здоровый сон" и специальные номера категории Sleep Well", - рассказала генеральный менеджер сочинского отеля Елена Мосийчук.
Она уточнила, когда впервые 15 лет назад попала в один из зарубежных санаториев, где заявили, что собираются развивать терапию здорового сна, то восприняла эту новость скептически, а сейчас поняла, насколько это эффективно для людей с эмоциональным выгоранием. Поэтому неудивительно, что глубина бронирования номеров для здорового сна зафиксирована до декабря.