В отеле Сочи впервые появились "умные" номера для здорового сна

В сочинских отелях умные номера, оборудованные для здорового сна, стали новинкой летнего сезона. Пока их всего пять, поэтому бронировать лучше всего заранее. Корреспондент "РГ" вместе со специалистами осмотрела "первые ласточки".

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Номера оборудованы кроватями, оснащенными анатомическими матрасами с независимыми пружинами, жесткость которых можно регулировать топперами, в меню подушек есть варианты из синтетических или натуральных материалов, анатомические из пены с эффектом памяти, а также можно выбрать различные виды одеял, в том числе утяжеленные, с наполнителями из стеклянных микрогранул.

В таких номерах очень тихо: специальная выдвижная заслонка активируется при закрытии двери, что обеспечивает полную шумоизоляцию. При нормативах тишины в номерах пятизвездочных отелей в 25 децибел там 23-24. Там есть специальные шторы блэкаут, которые не пропускают солнечный свет и крепление которых не допускает зазоров и посторонней засветки сверху, сбоку или снизу окна, а для дополнительного комфорта есть массажер для глаз с подогревом и встроенной музыкой - шумом моря и пением птиц, маски для сна и восковые беруши.

Кроме того, они оборудованы увлажнителями воздуха и кубиками сна, которые еще называют небудильниками. Последние - российская разработка. С помощью невидимых волн они позволяют спать по девять часов, но продолжительность сна можно настраивать на любое время.

"Это устройство помогает быстрее заснуть, глубже спать и проще просыпаться с помощью очень слабых импульсов магнитного поля на низкой частоте, схожей с работой нервной системы, через вестибулярный аппарат как под зов дирижера. Небудильник можно сравнить с детской колыбелью или монотонным покачиванием. С 2019 года мы продали более девяти тысяч устройств в 24 странах", - отметил гендиректор центра нейротехнологий сна и бодрствования, разработчик кубика сна Илья Блохин.

По словам главного врача клиники превентивной медицины Елены Сидоровой, отель находится на высоте 1100 метров над уровнем моря, а в горах ионизированный воздух, поэтому само месторасположение и пешие прогулки помогают бороться со стрессом: в нынешнем летнем сезоне вокруг открыты 27 пеших троп общей протяженностью 64 километра.

"Особенно часто нарушения сна проявляются у руководителей, в целом, у тех, кто много и постоянно работает с информацией. Запросы на отдых, где можно "хорошо выспаться и улучшить сон", стали трендом. Учитывая эту тревожную тенденцию, и то, что здоровый сон - залог полноценного восстановления организма, в 2025 году мы представили обновленную программу "Здоровый сон" и специальные номера категории Sleep Well", - рассказала генеральный менеджер сочинского отеля Елена Мосийчук.

Она уточнила, когда впервые 15 лет назад попала в один из зарубежных санаториев, где заявили, что собираются развивать терапию здорового сна, то восприняла эту новость скептически, а сейчас поняла, насколько это эффективно для людей с эмоциональным выгоранием. Поэтому неудивительно, что глубина бронирования номеров для здорового сна зафиксирована до декабря.