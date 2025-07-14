На территории Каспийского кластера создадут 2000 гостиничных номеров

На территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестане создадут 2000 гостиничных номеров. Также на новом курорте появится магистральный перехватывающий коллектор, который снизит уровень загрязнения моря.

«Центральное ядро кластера — девять лотов на 2000 гостиничных номеров — реализуется АО „Сфера групп“ в лице группы резидентов. Первые резиденты ОЭЗ (особой экономической зоны — ред.) выполняют проектно-изыскательские работы, готовятся к прохождению экспертизы и планируют выйти на стройку в 2026 году. Это две пятизвездочные гостиницы на 220 и 550 номеров соответственно», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ по итогам совещания заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и главы Дагестана Сергея Меликова, посвященного развитию Каспийского курорта.

Также планируется строительство трех четырехзвездочных отелей, велнес-центра, санатория и нескольких трехзвездочных гостиниц. Кроме того, рассматривается возможность строительства яхтенной марины.

«Для обеспечения транспортной доступности курорта запланировано строительство четырех участков дорог. По трем из них уже получено положительное заключение, по четвертому решение будет принято в ближайшее время. Помимо этого, Кавказ.РФ планирует построить магистральный перехватывающий коллектор, который снизит уровень загрязнения акватории моря», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство на территории курорта транспортной инфраструктуры и многофункционального центра.

«Институт развития заключил договор с подрядчиком ООО СМК „Жилье“. Стоимость контракта составляет 1,23 миллиарда рублей. Современный четырехэтажный многофункциональный центр общей площадью более 7,5 тысяч квадратных метров станет ключевым элементом инфраструктуры нового туристического кластера на побережье Каспийского моря», — пояснили в Кавказ.РФ.

Основной этап строительства начнется в 2026 году и продлится до августа 2027 года. Ввод многофункционального центра в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2027-го. По проекту здесь будут располагаться ресторан на 84 места, кафе на 100 мест, торговые площади, аптека, медпункт, пункт полиции и спасательная служба.

О кластере

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане создается по поручению президента РФ и является частью масштабного президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал».