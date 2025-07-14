Число автомобилей перед Крымским мостом в последние дни резко выросло. Вчера утром на въезд стояло 1200 авто, сегодня по состоянию на 12:00 мск – более 1300. Время ожидания, по официальным данным, около 3 часов. Хотя, судя по комментариям туристов, простоять можно значительно больше:

«Заехали в очередь в 2 часа ночи, прошли досмотр в 07:00».

И это не предел. В середине дня очереди перед мостом сокращаться не будут:

«Ситуация предсказуемая. Вчера начался пик турпотока, который все ждали. Многие выезжают в субботу (Урал, Сибирь), в воскресенье (Москва, Центральный федеральный округ). Вот поэтому сейчас и пробка», – рассказал TourDom.ru крымский журналист Олег Володин.

Он добавил, что все точки досмотра на въезде в Крым работают как положено. Задействовано 60 сотрудников, им помогают волонтеры, которые раздают туристам воду.

Подобная картина (с пробками) как минимум до середины августа – когда на полуостров будет ехать основная масса туристов. Следующий всплеск ожидается в сентябре – во время бархатного сезона. В пресс-службе Крымского моста на основе статистики прошлого года обозначили дни недели с наиболее существенными заторами – понедельник, вторник, воскресенье.

Тем временем выросло число автомобилистов, которые предпочли добираться до Крыма не по мосту, а через новые территории – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Во-первых, зачастую путь получается короче (например, при поездке из Ростова-на-Дону до Евпатории можно «сэкономить» 140 км). Во-вторых, меньше стоять на пунктах пропуска. Так, сегодня утром на АПП в Джанкое в сторону Крыма – 130 автомобилей, время ожидания – около 2 часов. А в реальности обстановка еще лучше.

«Прошли Чонгар, он же Джанкой, всего за 20 минут», – поделилась туристка в чате, посвященном поездкам в Крым через новые регионы.

«Если в прошлом году только 15% туристов на автомобилях ехало через новые территории, в этом году уже 25%», – рассказал основатель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Трасса там новая, с хорошим покрытием, как отмечают автомобилисты, но есть свои проблемы. «До сих пор не отменен контроль между старыми и новыми территориями, поэтому надо стоять – проходить проверку, вытаскивать вещи и прочее. Также отсутствует навигация и нет брендированных автозаправочных станций. Человек привык заправляться на “Лукойле” или “Роснефти”, а там этих АЗС нет», – отметил Алексан Мкртчян.

При этом общее количество заправок на участке от Таганрога до Крыма достаточно велико.

Ранее мы написали, что туристам, покупающим билеты на поезда в Крым, разрешили ошибаться: перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» ввел возможность самостоятельного исправления данных пассажира в уже оформленных билетах.