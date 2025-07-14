Мошенники стали предлагать туристам фейковые авиабилеты в Геленджик

Туристам уже предлагают фейковые авиабилеты в Геленджик. Для этого мошенники подделали веб-страницу одного из популярных в России онлайн-агрегаторов. Об этом сообщили в компании F6, специализирующейся на интернет-безопасности.

Фейковая платформа работает по отработанной схеме «Мамонт», которая позволяет злоумышленникам не только имитировать продажу билетов, но и создавать ложные процедуры возврата средств. По данным аналитиков, в этой схеме могут быть задействованы как минимум три преступные группы.

Когда пользователь пытается совершить покупку или оформить возврат, его перенаправляют на поддельную платежную форму. Введенные реквизиты банковской карты моментально попадают в руки мошенников, которые затем снимают все доступные средства со счета жертвы.

«Для создания страницы с нужной ценой мошенникам требуется всего несколько кликов, что делает атаку массовой и опасной», – пояснили представители F6.

Обнаруженные фишинговые ссылки уже направлены на блокировку.

Отметим, что фейковые билеты при этом сложно назвать дешевыми. Полет в оба конца предлагается за 35 837 руб.

Интерес к Геленджику со стороны мошенников вполне понятен. На прошлой неделе Росавиация и Минтранс заявили о возобновлении работы курортного аэропорта спустя 3 года простоя. Первым возобновит регулярные рейсы из Москвы «Аэрофлот», с 18 июля. «Уральские авиалинии» планируют полеты с 24 июля, а S7 Airlines – с 7 августа из Новосибирска и 8-го из Домодедово.

Эксперты настоятельно советуют приобретать билеты только через официальные сайты перевозчиков или проверенные агрегаторы, а также избегать переходов по сомнительным ссылкам в социальных сетях и мессенджерах.