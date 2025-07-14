Сенатор предложил «Почте России» продавать турпутевки

«Почта России» вполне может продавать в своих отделениях не только продукты, но и туристические путевки. С таким предложением выступил сенатор Артем Шейкин.

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По его мнению, почтовые отделения, являясь важным социальным институтом, должны предлагать более востребованные услуги, а не ограничиваться сувениркой и простым набором товаров.

«Простая продажа продуктов или игрушек не решает системных проблем, а лишь создает видимость активности. В то же время реализация туров через “Почту России” могла бы стимулировать внутренний туризм, особенно в малых городах и отдаленных районах», – заявил Артем Шейкин.

Сенатор отметил, что такой шаг не только упростил бы гражданам планирование поездок, но и способствовал бы развитию региональной туристической инфраструктуры. При этом компания должна параллельно улучшать качество основных услуг – доставки корреспонденции и посылок.

«Диверсификация бизнеса в сочетании с модернизацией ключевых направлений работы позволит привлечь инвестиции и повысить уровень сервиса», – резюмировал Артем Шейкин.

Эксперты пока не комментировали данное предложение, однако ранее в «Почте России» уже заявляли о планах расширения перечня дополнительных услуг.