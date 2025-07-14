Кабмин выделит на туризм 15 млрд рублей

Правительство России направит средства на возведение в следующие три года 10 тыс. номеров в глемпингах и кемпингах в том числе в Донбассе и Новороссии. О решении кабмина сообщил его председатель Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"В предыдущие три года уже выделили 65 регионам на эти цели 20 млрд рублей, благодаря этому было построено более 13 тыс. соответствующих номеров для туристов. Теперь направим 15 млрд рублей. В текущем и следующие два года их получат 55 российских субъектов, где появится еще свыше 10 тыс. мест, - кстати, еще и наши новые субъекты Российской Федерации", - рассказал он.

По словам премьера, "ключевым в развитии инфраструктуры путешествий является расширение номерного фонда для отдыха", а лучше всего справляются с задачей быстро возводимые модульные глемпинги и кемпинги.