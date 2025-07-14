Какие мероприятия пройдут в Тюмени в день рождения города

Стало известно, как Тюмень отпразднует свой 439-й день рождения. Концертов будет два, а фестивалей множество, пообещали городские власти. Афиша – на «ФедералПресс».

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«Набережная Тюмени 26 июля превратится в одну большую площадку праздника, работа которой завершится фейерверком в 22:00. После окончания торжеств горожане смогут уехать на автобусах по 11 дополнительным маршрутам. Информация также будет размещена в публичном пространстве», – пообещал мэр Максим Афанасьев.

Если на правом берегу Туры на набережной будут спортивные мероприятия – состязания по пляжному волейболу, силовому экстриму, пауэрлифтингу, гонки на самокатах, то у «Конторы пароходства» с полудня 26 июля развернутся сразу три фестиваля: «Уличная классика», «МОРЕmore» и гастрофест «Вкусная Тюмень».

На пешеходной улице Дзержинского будет народное гуляние «Тюмень мастеровая», а возле Технопарка с утра будет ярко – здесь съедется Парад красных машин.

На Центральной площади состоится фестиваль «Танцующий город», на площади Солнца, в сквере сибирских кошек и на площади Литературно-краеведческого центра пройдет городской фестиваль «Пикник книг». А у администрации Тюмени проведут мероприятие город детства «Крылатые качели». В сквере Школьный состоится праздничная программа «Восславим град Тюмень».

Вечерняя программа не менее зажигательная: в парке Российско-Корейской дружбы в 16:30 начнется концерт, на котором выступят певцы Юрий Кузнецов-Таежный и Александр Панайотов.

Площадь 400-летия Тюмени будет полна активностей с полудня, а в 20:00 на главной сцене праздника выступит Олег Газманов.

Тем временем на набережной Туры с 17:00 будут зажигать артисты каверфеста, а завершится праздник салютом.