В Госдуме хотят запретить отелям завышать штрафы за порчу имущества

В Госдуме предложили запретить отелям завышать штрафы за порчу имущества. Депутаты Ярослав Нилов и Сангаджи Тарбаев уже направили в кабмин соответствующий документ.

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По словам парламентариев, многие гостиницы требуют с постояльцев суммы, значительно превышающие реальную стоимость испорченных вещей. Подобные действия противоречат принципам справедливости и соразмерности ответственности, которые закреплены в Конституции.

В письме в кабмин депутаты предложили: не использовать термин «штраф» и запретить удержание денег с карт или депозитов туристов без судебного решения.

Ярослав Нилов привел примеры злоупотреблений:

«Некоторые отели действуют по схеме, которую раньше использовали в Египте. Перед выездом туристу заявляют: “Пропала пепельница или полотенце – платите 300 долларов, иначе вызовем полицию, и вы опоздаете на рейс”».

Депутат подчеркнул, что компенсация ущерба должна быть добровольной, а спорные случаи решаться только через суд.

Сангаджи Тарбаев отметил, что законодательство в сфере туризма нуждается в постоянном обновлении: