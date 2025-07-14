На воду спущен новый круизный лайнер «Николай Жарков»

Теплоход смешанного плавания река-море будет эксплуатироваться в Азовском, Балтийском, Белом, Каспийском и Черном морях, а также на внутренних водных путях.

Лайнер «Николай Жарков», головное судно проекта 00840 «Карелия», строился на заводе «Красное Сормово». В следующем году он отправится в свою первую навигацию.

Это 4-палубное круизное судно, разработанное конструкторским бюро «Вымпел».

При его разработке учитывался опыт проектирования, постройки и эксплуатации теплохода «Мустай Карим» проекта PV300. В отличие от последнего, теплоход «Николай Жарков» имеет меньшие размерения. Это связано с районом эксплуатации судна, а именно необходимостью прохода по Беломорско-Балтийскому каналу, где более узкие и короткие шлюзы.