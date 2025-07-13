Белые ночи в Петербурге: чем они привлекают туристов

Каждое лето Санкт-Петербург переживает особенное время — белые ночи. С конца мая до середины июля солнце лишь ненадолго скрывается за горизонтом, оставляя небо светлым даже ночью. Это связано с северным положением города — он расположен чуть южнее Полярного круга, где летом не наступает полноценная темнота. Почему белые ночи делают Петербург особенным: как живет город в это время - об этом подробнее на сайте Туристас.

В 2025 году белые ночи начались в конце мая и продлятся до середины июля. В этот период город наполняется жизнью: проходят фестивали, уличные концерты и массовые гуляния. Самое масштабное событие — «Алые паруса», яркое ночное шоу с фейерверками и легендарным парусником, которое в этом году состоится в ночь с 28 на 29 июня. Музыкальные вечера проходят в Петрикирхе, а марафон «Белые ночи» собирает бегунов со всего города.

Горожане и туристы гуляют до рассвета, особенно вдоль Невы, чтобы увидеть, как разводят мосты — зрелище, ставшее визитной карточкой Петербурга. В 2024 году город принял более 11 миллионов туристов, побив допандемийные рекорды. Белые ночи создают атмосферу праздника, но приносят и неудобства: сложнее заснуть, а ночью мосты могут оказаться разведёнными, и путь домой удлиняется. Метро в это время закрыто, зато курсируют ночные автобусы.

Несмотря на схожие явления в других городах, именно в Петербурге белые ночи стали символом. Историческая архитектура, реки и светлое небо делают это время по-настоящему волшебным. Белые ночи — не просто природный феномен, а состояние города, в котором хочется остаться подольше.