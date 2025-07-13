Как сейчас обстоят дела на пляжах Анапы

Летний сезон в Анапе считают провальным: туристов немного, отели пустуют, прогорает вся сопутствующая туризму инфраструктура. Запрет Роспотребнадзора на купание в Черном море сыграл свою роль – отдыхающие опасаются ехать на анапские курорты. Обстановку в начале июля на песчаных пляжах в Джемете и Витязево курортного города оценил корреспондент «ТурДома».

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На пляжах – малолюдно

По приезде в Анапу собкор сразу же отправился на один из пляжей Пионерского проспекта в Джемете. Отдыхающих там было человек 15–20: вечер, наверное утром будет больше. Но и на следующий день и в течение недели народу так и не прибавилось. Редкие туристы загорали на песочке и иногда шли окунуться в море.

На берегу о произошедшей экологической катастрофе, вызванной затонувшими танкерами, напоминал защитный вал из песка, накрытый сеткой. Также вдоль кромки воды тянулся свитый из полипропиленовой сетки канат – для сбора сгустков мазута. В воде и на прибрежном песке его следов не было видно. О том, что нефтепродукты иногда выбрасывает на берег, свидетельствовали измазанные перчатки, оставленные теми, кто чистил пляж.

Совсем другая картина была в поселке Витязево, что в нескольких километрах от Джемете. Защитного вала там нет. Слева и справа от причала загорали несколько сотен туристов. Находившийся на берегу спасатель молча оглядывал людей, которые радовались возможности поплескаться в море. На вопрос «Здесь купание разрешено?» в ответ прозвучало усталое «нет».

Многие туристы привезли в Анапу детей. Ну как можно загорать под палящим солнцем, а после не охладиться в море? Спасателям было не под силу запретить такому количеству людей заходить в воду. Бесполезный в этом случае громкоговоритель лежал на песке.

Отельеры прислушались к ограничительным мерам и не стали, как в прежние сезоны, выставлять на берегу шезлонги и зонтики для гостей. При этом на пляжах в Витязево под стационарными перголами было множество пластмассовых лежаков без матрасов. Можно занять любой свободный и заплатить подошедшему сотруднику 500 руб. – тариф на весь день.

На берегу у отеля «Мираклеон» также встретились загорающие туристы и еще больше свободных шезлонгов. Оказалось, что можно расположиться на них задаром: находившийся рядом мужчина пояснил, что они отельные, и за ними сейчас никто особо не следит.

В метрах 50 от моря на этом участке побережья находилась большая группа подростков из близлежащих детских лагерей. Несколько спасателей следили, чтобы никто не приближался к воде.

«Главное – не пропустить 2–3 отчаянных, а то за ними побегут остальные», – поделился один из них.

Отели Витязево: хотелось бы больше туристов

В курортных поселках практически на всех мини-отелях и гостевых домах висят объявления – «Есть свободные номера». Такого в Анапе не припомнят: обычно все лето аншлаг – туристы бронировали места за несколько месяцев. Как отметили местные, хорошая заполняемость – в пансионах и ведомственных курортах, куда отдыхающие приезжают по турам.

В Витязево, где туристов было замечено больше, чем в Джемете, стандартный 2-местный номер с балконом в гостевом доме недалеко от моря предлагали по 2 тыс. руб. за ночь вместо 3 тыс. по тарифу. Чуть дальше от побережья – за 1,7 тыс. руб. в сутки.

В Джемете скидки на размещение еще больше. На базе отдыха, что на Первом проезде, официально дают дисконт 30%. В начале июля двухместный номер с трехразовым питанием стоил 5 тыс. руб. вместо прежних 8,6 тыс. руб. В пляж-отеле на Морской улице готовы были заселить в просторный четырехместный номер по стоимости 2-местного стандарта – в 2 раза дешевле.

Корреспондент «ТурДома» выбрал гостевой комплекс с бассейном в 10 минутах от моря, где получил скидку 70% от прайса прошлого года. В двух десятках номеров на тот момент не было ни одного отдыхающего. Владелец мини-отеля поделился, что вообще не хотел открываться, но затем передумал, надеясь что-нибудь заработать.

В Джемете и Витязево отельеров, которые уже и не ожидают гостей, немало. Кто-то из них просто закрыл все на ключ, другие затеяли ремонт в надежде, что туристы поедут следующим летом.

Джемете: инфраструктура под замком

На Пионерском проспекте в Джемете одно из обычно оживленных мест – район между Первым проездом и Морской улицей. Сейчас на самом проспекте часть магазинов и кафе закрыта, в некоторых из них идут ремонтные работы. В тех, что открыты, клиентов очень мало. Продавцы лишь огорченно вздыхали на вопросы, как идут дела. На этих двух улочках, что ведут к морю, практически все торговые точки оказались под замком – из нескольких десятков палаток лишь в 5–6 предлагали сувениры, пляжную одежду и сладости.

Удивительным контрастом на этом фоне выглядел променад от ул. Черноморской до моря в Витязево: закрытые заведения там были скорее исключением. Даже днем по пешеходной улице гуляли отдыхающие, а небольшой парк развлечений у моря оживал ближе к вечеру.

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