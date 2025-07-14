Пять самых интересных заброшенных городов России и их истории

Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

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«В России найдётся немало мест, где когда-то кипела жизнь, а теперь — тишина, скрип пустых домов и ветшающие вывески. Некоторые из этих населённых пунктов были оставлены из-за перемен в экономике, другие — из-за суровой природы, которая отвоевала своё. Расскажу о пяти впечатляющих заброшенных локациях».

Чаронда, Вологодская область

На берегу озера Воже, в дебрях Вологодчины, затерялась древняя Чаронда – когда-то важный торговый речной порт. Основанная в XIII веке, она была частью Беломорского пути, затем перешла в опричнину, долгое время считалась богатым и процветающим селом.

Но сегодня в Чаронде пусто: последние жители покинули её больше 10 лет назад. О былом величии напоминают добротные заброшенные постройки, поросшие травой улицы, перекошенные резные избы и величественный храм Иоанна Златоуста, даже в руинах вызывающий благоговение.

В Чаронду не так просто попасть – только по воде или по льду на снегоходе. Зато для фотографов, любителей тишины и атмосферы «русского Сайлент Хилла» это место по-настоящему уникальное.

Иультин, Чукотка

В самом сердце Чукотки стоит Иультин – город-призрак в бескрайних сопках. Он появился в 1950-х как центр добычи олова и вольфрама. Стройка велась в рекордные сроки: посреди вечной мерзлоты появились шахты, дома, школы, аэродром и железная дорога. В 1995 году добычу признали нерентабельной, и Иультин стремительно опустел.

Сегодня здесь остались лишь руины советского индустриального оптимизма: ржавеющая техника, пустые панельки и рельсы, ведущие в никуда. Приезжать в посёлок непросто: необходимы сложная логистика и хорошая подготовка. Однако тех, кто доберётся, ждёт завораживающая сцена заброшенного города среди арктической тундры.

Посёлки Воркутинского кольца, Республика Коми

Вокруг Воркуты разбросано несколько шахтных посёлков – бывшие поселения горняков, образующие, по аналогии с круговой автотрассой, Воркутинское кольцо. Большинство из них брошены, часть – вымершие почти полностью. Шахты закрывались одна за другой в 1990-е и 2000-е годы.

Сейчас в этих посёлках – покрытые инеем панельные дома, детские площадки под метровым слоем снега, обсыпающиеся мозаики советских ДК и гнетущая атмосфера упадка. Места мрачные, но гипнотизирующие. Особенно интересны поселки Заполярный, Комсомольский, Советский, Рудник – там можно побродить по улицам, где когда-то кипела жизнь, и увидеть, как северная природа медленно возвращает себе былую силу. Этакий сталкер-туризм в белоснежном сеттинге.

Алыкель, Красноярский край

Алыкель – это бывший военный аэродром и посёлок недалеко от Норильска. Когда-то он обслуживал местный аэропорт, там были жилые дома и средняя школа. После сокращения гарнизона и прекращения регулярных рейсов в 1990-х Алыкель быстро опустел.

Сегодня это настоящая арктическая зона отчуждения: дома стоят целыми, но пустыми, мебель осталась на местах, а в некоторых квартирах сохранились даже книги и посуда. Особое впечатление производит взлётно-посадочная полоса, покрытая мхом, ведущая в белёсый горизонт.

Доехать сюда можно только через Норильск, а попасть – по договорённости с местными проводниками. Алыкель – одно из самых «законсервированных» и нетронутых заброшенных мест России, который выглядит очень нетипично – одновременно как «заброшка» и «недострой».

Верхняя Губаха, Пермский край

Верхняя Губаха была шахтёрским посёлком, основанным ещё в XIX веке. В советское время здесь бурно развивалась угольная промышленность, однако в 1980-х поселок стал стремительно пустеть. Сейчас это лабиринт заброшенных домов, заросших улиц и руинизированных остатков социальных объектов.

На фоне Уральских гор и хвойных лесов дома без окон выглядят очень кинематографично: в последние годы сюда стали приезжать не только исследователи, но и режиссёры: именно в Верхней Губахе снимались фильм «Сердце Пармы» и хоррор-сериал «Территория».