В Оренбурге появится новый турмаршрут «Космические выходные»

В Оренбургской области стартует масштабный проект «Космические выходные». Поезд с таким названием отправится в путь в мае 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Маршрут охватит Москву, Самару, Оренбург и Саранск. Пассажиров ждёт насыщенная программа, полная интересных фактов и событий. В Оренбурге туристы смогут посетить Дом-музей Юрия Гагарина — важный символ отечественной космонавтики. Также гости смогут прогуляться по городу и узнать больше об истории оренбургского пухового платка.

«Космические выходные» — часть более 100 новых туристических маршрутов, которые разрабатывает ОАО «РЖД». Эти маршруты будут работать как «поезд-отель». Они направлены на развитие всесезонного туризма и предлагают экскурсии и гастрономические программы.

В 2024 году Оренбургскую область посетили более 1,2 миллиона туристов. В 2025 году на развитие туристической инфраструктуры региона по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» выделили более 71 миллиона рублей. Эти средства пошли на благоустройство объектов и организацию масштабных фестивалей.

Ранее сообщалось, что в список бюджетных направлений в июле попали Турция, ОАЭ и Египет, а также после инцидента в Анапе русские туристы стали выбирать Азовское море.