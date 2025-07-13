Перечислены самые необычные леса регионов России

Есть такая профессия – в лес ходить. Инженеры-таксаторы занимаются сохранением этих мест, пешком исследуют самые труднодоступные угодья и составляют списки самых необычных. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает, где в России растут деревья, которые видели динозавров, где можно увидеть настоящие джунгли и "танцующие" леса.

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Танцующие леса, Калининградская и Рязанская области

Танцующий лес в Калининградской области знают многие, деревья здесь растут с причудливо закрученным стволами, и причина такой природной аномалии до конца не известна. Однако мало кто знает, что похожее природное чудо есть и поближе к Москве – у села Тырново Рязанской области. Здесь у деревьев также изогнуты стволы, а некоторые и вовсе закручены в кольца. У рязанского "танцующего" или, как его еще называют, "пьяного" леса точно так же нет ни одного стопроцентного объяснения, только версии: от геомагнитных аномалий до вмешательства потусторонних сил.

Как добраться и сколько стоит: прямой перелет до Калининграда – от 8 300 рублей туда и обратно и чуть больше 2,5 часа в пути в одну сторону, потом на "Ласточке" до Зеленоградска – от 25 минут и от 88 рублей за билет в одну сторону, и далее еще около часа на автобусе до остановки "Танцующий лес". Вход в сам танцующий лес бесплатный, но при въезде на Куршскую косу нужно заплатить 400 рублей. До Рязани – поездом, от 3 часов в пути и от 935 рублей в одну сторону, оттуда еще около часа на автобусе до Тырново, билет от 227 рублей в одну сторону.

Тисо-самшитовая роща, Сочи

Это настоящий первобытный лес, который видел динозавров. Он находится на территории Кавказского заповедника, здесь растут реликтовые растения. Некоторым из ныне растущих, например тису ягодному, уже более 600 лет. Загадочности и фотогеничности пейзажу добавляет необычный скальный рельеф – разлом, оставшийся после землетрясения.

Для туристов есть три пеших маршрута от 800 метров до 5 километров, все они начинаются в одной точке на улице Самшитовой и стыкуются друг с другом.

Как добраться и сколько стоит: перелет в Сочи из Москвы – около 3,5 часа в одну сторону и от 10 тысяч рублей за билеты туда и обратно, прямо из аэропорта до станции "Хоста" ходит "Ласточка" (20–25 минут в пути и от 106 рублей за билет в одну сторону), от станции до рощи можно дойти пешком (около 2,5 километра) или доехать на автобусе (примерно полчаса). Посещение платное: 300 рублей взрослый билет и 150 рублей детский, до семи лет бесплатно.

Самурский лес, Дагестан

Самурский лес в Дагестанском заповеднике – самая северная субтропическая экосистема на планете. Это без преувеличения настоящие тропические джунгли – реликтовый лиановый лес. Как и тисо-самшитовая роща, он намного старше человечества, здесь растет 800-летний платан, орхидеи, лотосы, сюда прилетают кудрявые пеликаны, живут барсуки и куницы, а иногда (предположительно из Закавказья) заходит дикобраз. Вход в парк и визит-центр расположены около села Хтун-Казмаляр.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Махачкалы – около трех часов в пути в одну сторону и от 13 тысяч рублей за билеты туда и обратно, оттуда 2–2,5 часа на электричке до Дербента (билеты от 165 рублей в одну сторону), а от Дербента на любой маршрутке, которая идет до остановки "Улица Лезгинцев" (примерно 1,5 часа). Входной билет – 200 рублей, детям до 7 лет – бесплатно.

Лапландский лес, Мурманская область

Лапландский лес считается старовозрастным и особо ценным. Он появился около 10 тысяч лет назад после схода последнего ледника, а заповедник на его территории был организован для сохранения популяции северного оленя. Природа этих мест соответствующая: в холоде отлично себя чувствует брусничник, черничник и вереск, а отличительная черта местной флоры – изобилие насекомоядных растений, например, здесь растет сразу несколько видов росянки. Особенно колоритно Лапландский лес выглядит зимой, когда деревья покрываются толстым слоем снега – настоящая иллюстрация к сказке "Снежная королева".

Как добраться и сколько стоит: ближайший аэропорт находится в Апатитах, перелет – около 2,5 часа в одну сторону и от 13 тысяч рублей за билеты туда и обратно, оттуда около 45 минут на маршрутке до остановки "Река Чуна". Обратите внимание, что маршрутки ходят нерегулярно, поездка на такси займет около 35 минут. Входной билет – 600 рублей для взрослых и 400 рублей для детей, посещение возможно по предварительному согласованию по телефону.